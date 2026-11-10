Μια οικογένεια που μοιάζει δεμένη και αγαπημένη καλείται ξαφνικά να δοκιμάσει τα όριά της στους «Ακριβούς μας γονείς», τη γαλλική κωμωδία των Armelle και Emmanuel Patron που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Προμηθέα Αλειφερόπουλου και μετάφραση Θοδωρή Πετρόπουλου.

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα ζευγάρι συνταξιούχων καθηγητών που καλεί επειγόντως στο εξοχικό του τα τρία ενήλικα παιδιά του. Εκείνα φοβούνται ότι πρόκειται να ακούσουν κάποια δυσάρεστη είδηση και αφήνουν πίσω δουλειές, οικογένειες και υποχρεώσεις για να βρεθούν κοντά στους γονείς τους.

Όταν όμως μαθαίνουν ότι οι γονείς τους είναι απολύτως καλά και ότι η πραγματική αιτία της συνάντησης είναι η απόφασή τους να πραγματοποιήσουν ένα μεγάλο προσωπικό όνειρο, η αρχική ανακούφιση δίνει γρήγορα τη θέση της σε ερωτήματα, διαφωνίες και συγκρούσεις. Πόσο οφείλει ένας γονιός να θυσιάζει για τα παιδιά του; Και μέχρι ποιο σημείο η αγάπη, η οικογενειακή συνοχή και η αλληλεγγύη αντέχουν όταν μπαίνουν στη μέση προσωπικές επιθυμίες, χρήματα και διαφορετικές αντιλήψεις για τη ζωή;

Με χιούμορ και συνεχείς ανατροπές, το έργο παίζει με τις αντιφάσεις μιας οικογένειας που θεωρεί ότι έχει κοινές αξίες, μέχρι τη στιγμή που αυτές δοκιμάζονται στην πράξη. Οι ιδεολογικές διαφορές, οι προσδοκίες των παιδιών από τους γονείς και η σχέση ανάμεσα στην προσωπική ελευθερία και το οικογενειακό καθήκον έρχονται σταδιακά στην επιφάνεια.

Το «Chers Parents» έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία, ξεπερνώντας τους 500.000 θεατές, ενώ έχει βρεθεί και στις υποψηφιότητες των βραβείων Molière.

Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Ελένη Κούρκουλα στους δύο κεντρικούς ρόλους

Στην ελληνική εκδοχή πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και η Ελένη Κούρκουλα, μαζί με τους Κώστα Βασαρδάνη, Άλκη Μπακογιάννη και Άννα Λουιζίδη.

Η σκηνοθεσία είναι του Προμηθέα Αλειφερόπουλου, η μετάφραση του Θοδωρή Πετρόπουλου, τα σκηνικά της Τίνας Τζόκα, τα κοστούμια του Άγι Παναγιώτου και οι φωτισμοί της Ζωής Μολυβδά Φαμέλη. Βοηθός σκηνοθέτη είναι η Σεμίραμις Αμπατζόγλου, τις φωτογραφίες υπογράφει ο Γιώργος Καλφαμανώλης και το trailer η Έφη Καρανικόλα.

Η παράσταση διαρκεί περίπου 90 λεπτά.

Παραστάσεις: έως 31 Ιανουαρίου 2027

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη – Παρασκευή – Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:00 Θέατρο Εμπορικόν

Σαρρή 11, Ψυρρή, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365 Τιμές: 16€ – 25€ Προπώληση: more.com * Δεν θα πραγματοποιηθούν παραστάσεις στις 24 και 31 Δεκεμβρίου.