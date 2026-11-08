Η Slayyyter κυκλοφόρησε στις 6 Νοεμβρίου το «Hey Boyyy», ακόμη ένα single από το επερχόμενο Wor$t Man in America. Το συνοδεύει με ένα βίντεο δικής της σκηνοθεσίας, στο οποίο ο έρωτας παίρνει μια μάλλον …μακάβρια μορφή.

Στο τραγούδι, η Αμερικανίδα τραγουδίστρια περιγράφει την αμηχανία που φέρνει μια καινούργια έλξη: τη νευρικότητα όταν της μιλά το πρόσωπο που την ενδιαφέρει και την προσπάθεια να καταλάβει αν εκείνος αισθάνεται το ίδιο. Η επιθυμία για προσέγγιση συνυπάρχει με τον δισταγμό της εξομολόγησης, αφήνοντας την αφηγήτρια να αναζητά ενδείξεις ανταπόκρισης.

Το «Hey Boyyy» είχε ήδη ακουστεί ζωντανά στην ιδιαίτερη εμφάνισή της στο Market Hotel του Μπρούκλιν, στις 5 Οκτωβρίου, όπου παρουσίασε και άλλο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο.

Ένα αλλόκοτο ειδύλλιο από το Χόλιγουντ στο Παρίσι

Στο κλιπ, η Slayyyter έχει για παρτενέρ έναν …σκελετό. Η ιστορία τους ξεδιπλώνεται ανάμεσα στο Χόλιγουντ και το Παρίσι, περιλαμβάνοντας και μια ρομαντική βόλτα στον Σηκουάνα!

Η επιλογή αυτού του συνοδού δίνει στις ερωτικές εικόνες έναν παράξενο, μακάβριο τόνο. Η ίδια υπογράφει τη σκηνοθεσία, συνεχίζοντας να διαμορφώνει και την οπτική πλευρά της νέας κυκλοφορίας της.

Στις 4 Δεκεμβρίου το «Wor$t Man in America»

Το Wor$t Man in America αναμένεται στις 4 Δεκεμβρίου 2026 από τις RECORDS και Columbia Records. Θα περιλαμβάνει εννέα νέα τραγούδια και παρουσιάζεται ως συνοδός δίσκος του Wor$t Girl in America, που κυκλοφόρησε την άνοιξη.

Η σύνδεση των δύο έργων αποτυπώνεται ήδη στα «Brand New Chanel$» και «Crank 2», τα οποία συνομιλούν με τα «Beat Up Chanel$» και «Crank» του προηγούμενου album. Μαζί με το «I Think He’s Got a Girl», είχαν προηγηθεί του «Hey Boyyy», αποκαλύπτοντας σταδιακά το υλικό αυτής της δεύτερης κυκλοφορίας μέσα στην ίδια χρονιά.