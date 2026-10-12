Η Slayyyter κυκλοφόρησε το «I Think He’s Got a Girl», ένα νέο τραγούδι για την αμφιβολία που μεγαλώνει μέσα σε μια σχέση. Είναι το επόμενο δείγμα από το Wor$t Man in America, το άλμπουμ που αναμένεται στις 4 Δεκεμβρίου, και συνοδεύεται από βίντεο που σκηνοθέτησε η ίδια.

Η υποψία του τίτλου δεν γίνεται αφορμή για μια θορυβώδη αντιπαράθεση. Σύμφωνα με την παρουσίαση της δισκογραφικής, το τραγούδι ακολουθεί τη σταδιακή φθορά της εμπιστοσύνης και την ευάλωτη θέση κάποιου που φοβάται ότι υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο. Η Slayyyter το είχε ήδη παρουσιάσει ζωντανά στην περιοδεία της, πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Το άλλο πρόσωπο του Wor$t Girl in America

Το επερχόμενο Wor$t Man in America παρουσιάζεται ως συνοδός δίσκος του Wor$t Girl in America, που κυκλοφόρησε την άνοιξη. Θα περιλαμβάνει εννέα τραγούδια, ανάμεσά τους τα ήδη διαθέσιμα «Brand New Chanel$» και «Crank 2». Η σύνδεση των δύο άλμπουμ δεν περιορίζεται στους τίτλους τους: η Slayyyter επιστρέφει στον ίδιο δημιουργικό κόσμο, εξετάζοντας ορισμένες από τις ιδέες του από διαφορετική πλευρά.

Μιλώντας στο ELLE, περιέγραψε τον νέο δίσκο ως πιο ανάλαφρο ηχητικά και πιο στραμμένο στο συναίσθημα από τον προηγούμενο. Το «I Think He’s Got a Girl» δίνει μια πρώτη αίσθηση αυτής της μετατόπισης. Στο βίντεο, η παλιά χολιγουντιανή λάμψη συναντά πιο παράξενες, καθημερινές αμερικανικές εικόνες. Η εμφάνιση παραμένει επιβλητική, ενώ η ιστορία του τραγουδιού κινείται προς την ανασφάλεια.