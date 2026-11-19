Όλοι μιλούν, αλλά ποιος πραγματικά ακούει; Και μέσα στον αδιάκοπο θόρυβο των social media, των θεωριών συνωμοσίας και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ποιος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την αλήθεια; Με αυτά τα ερωτήματα επιστρέφει ο Bruce Dickinson, παρουσιάζοντας το νέο του single «Speaking In Tongues», μια δυναμική heavy metal σύνθεση με έντονο κοινωνικό προβληματισμό.

Ο τραγουδιστής των Iron Maiden στρέφει αυτή τη φορά το βλέμμα του στη σύγχρονη κοινωνία και στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αναζητούν, διαστρεβλώνουν ή ακόμη και εκμεταλλεύονται την αλήθεια. Ο τίτλος του τραγουδιού παραπέμπει στη «γλωσσολαλία», ένα φαινόμενο που συνδέεται με καταστάσεις θρησκευτικής έκστασης, κατά τις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να χάσει τον έλεγχο της συνηθισμένης ομιλίας του.

Για τον Dickinson, αυτή η εικόνα αποτελεί την αφετηρία ενός ευρύτερου προβληματισμού. Η αναζήτηση της απόλυτης αλήθειας, ακόμη και με τίμημα τη λογική, έρχεται σε αντίθεση με έναν κόσμο όπου η δημόσια εικόνα, η διαδικτυακή προβολή και ο πολιτικός ναρκισσισμός συχνά κυριαρχούν πάνω στην ουσιαστική επικοινωνία.

Το τραγούδι συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα σκοτεινό και κινηματογραφικό videoclip, σε συνσκηνοθεσία του ίδιου του Bruce Dickinson και του Leo Liberti. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στην έρημο της Νεβάδα και σε φυλακή του Λος Άντζελες, με εικόνες που εξερευνούν τη βία, τον εγκλεισμό, την καχυποψία και τη χειραγώγηση.

Το ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο video δεν αποτελεί μια αυτοτελή ιστορία. Σύμφωνα με τον Dickinson, είναι το πρώτο μέρος μιας σειράς τουλάχιστον πέντε οπτικοποιημένων αφηγήσεων, οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους. Κάθε videoclip θα διαθέτει τη δική του ιστορία, αλλά σταδιακά τα επιμέρους κομμάτια θα ενώνονται, αποκαλύπτοντας μια μεγαλύτερη αφήγηση.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που θυμίζει τη δημιουργική φιλοσοφία του προηγούμενου προσωπικού του album, «The Mandrake Project», όπου η μουσική συνδέθηκε με τον κόσμο των κόμικς και της φανταστικής λογοτεχνίας. Αυτή τη φορά, όμως, το περιεχόμενο φαίνεται να έχει πιο άμεση σχέση με την πραγματικότητα και τις αντιφάσεις της εποχής μας.

Μουσικά, το «Speaking In Tongues» στηρίζεται σε δυναμικούς ρυθμούς, επιβλητικές κιθάρες και τη χαρακτηριστική ερμηνευτική ένταση του Dickinson. Η παραγωγή δίνει ιδιαίτερο βάρος στον ζωντανό ήχο της μπάντας, διατηρώντας την ενέργεια που προκύπτει όταν οι μουσικοί ηχογραφούν μαζί στο στούντιο.

Το single αποτελεί την πρώτη γεύση από το «PsychoGod», το όγδοο προσωπικό studio album του Bruce Dickinson, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027, από την BMG.

Το «PsychoGod» θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια και, σύμφωνα με τον δημιουργό του, θα αντλεί έμπνευση από τη μυθολογία, τη λογοτεχνία, τον αποκρυφισμό και τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της εποχής.

Το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το νέο υλικό του Bruce Dickinson και ζωντανά, καθώς ο Βρετανός τραγουδιστής θα εμφανιστεί την 1η Ιουλίου 2027 στο Release Athens, στο Markopoulo Complex.