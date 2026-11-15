Η Σαββέρια Μαργιολά έρχεται στο Metron Stage στο Γκάζι, με τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία και αγαπημένες επιλογές από το ελληνικό τραγούδι.

Με τραγούδια όπως τα «Σε ποια θάλασσα αρμενίζεις» και άλλα που έχουν αγαπηθεί από τη δισκογραφία της, έχει διαμορφώσει το δικό της στίγμα στο ελληνικό τραγούδι. Η ζεστή χροιά και η εκφραστική της ερμηνεία συναντούν λαϊκές, έντεχνες και παραδοσιακές διαδρομές, σε ένα πρόγραμμα που περνά από τη συγκίνηση στο κέφι και προσκαλεί το κοινό να γίνει μέρος της βραδιάς.

Μαζί της, ο Καλογιάννης Βεράνης στο βιολί και ο Στέλιος Φραγκούς στα πλήκτρα, δίνουν τον δικό τους ήχο σε αυτή τη μουσική συνάντηση.

Σάββατο 21 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 22.00

Metron Stage

Βουτάδων 42, Γκάζι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2130498269

Είσοδος: 15 ευρώ με μπύρα, κρασί ή αναψυκτικό.