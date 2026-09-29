Μια μεγάλη μουσική βραδιά με επίκεντρο την αλληλεγγύη και την προσβασιμότητα έρχεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας «Χωρίς Αποστάσεις» της ΣΚΕΠΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Α.Μ.Κ.Ε. Στη σκηνή θα συναντηθούν γνωστοί καλλιτέχνες με κοινό στόχο τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα και έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες ειδικών θεραπειών.

Η μουσική γίνεται πράξη προσφοράς

Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν αποκλειστικά για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας Κινητής Μονάδας Ειδικών Θεραπειών. Η Μονάδα θα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης, πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε παιδιά και οικογένειες που κατοικούν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας.

Η συναυλία σηματοδοτεί παράλληλα την επίσημη έναρξη της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας «Χωρίς Αποστάσεις», ενός δικτύου συνεργασίας που επιδιώκει να μειώσει τις ανισότητες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης, έγκαιρης αξιολόγησης, θεραπευτικής υποστήριξης και ενημέρωσης.

Οι καλλιτέχνες που ενώνουν τις φωνές τους

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της διοργάνωσης, στη σκηνή του Κατράκειου θα βρεθούν οι Ρίτα Αντωνοπούλου, Φωτεινή Βελεσιώτου, Βερόνικα Δαβάκη, Μαριάνα Κατσιμίχα, Σαββέρια Μαργιολά, Δημήτρης Μπάκουλης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Papazó, Απόστολος Ρίζος και Μανώλης Φάμελλος.

Συμμετέχουν επίσης η χορωδία Chorus Vivendi, η Παιδική και Εφηβική Χορωδία των ΚΔΑΠ ΑμεΑ «Επι-ΛΟΓΕΣ», καθώς και οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Μενέλαος Κυπαρίσσης. Τη μουσική διεύθυνση της ορχήστρας έχει ο Μάριος Καραμπότης, ενώ την εκδήλωση παρουσιάζει η Χριστίνα Ιορδανίδου. Η σκηνοθετική επιμέλεια είναι του Δημήτρη Μαγγίνα.

Μια πλήρως προσβάσιμη βραδιά

Η συναυλία θα είναι πλήρως προσβάσιμη, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα από τη Σοφία Ρομπόλη. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων λειτουργίας του Κατράκειου Θεάτρου, και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής.

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

Γενική είσοδος: 10€

Προπώληση: more.com