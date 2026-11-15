Τα blues bars του St. Louis ήταν η αφετηρία της στην ηλεκτρική κιθάρα. Ακολούθησαν χρόνια περιοδειών δίπλα σε άλλους καλλιτέχνες και, αργότερα, η απόφαση να γράψει τα δικά της τραγούδια. Σήμερα η Monica Valli, με βάση το Austin του Texas, παρουσιάζει το επίσημο βίντεο του «Jekyll & Hyde», σε σκηνοθεσία Barbara FG.

Η μετάβαση στη σύνθεση συνδέεται, όπως εξηγεί η ίδια, με την περίοδο της πανδημίας, όταν άρχισε να επανεξετάζει τη μουσική της διαδρομή. Στη σελίδα της στο Patreon δηλώνει ότι χρηματοδοτεί μόνη της τη δουλειά της και αναγνωρίζει ότι ένα μέρος του κοινού την έχει γνωρίσει αποκλειστικά μέσα από την κιθάρα. «Κιθαρίστρια θα είμαι πάντα», σημειώνει, καθώς περιγράφει το άνοιγμά της προς το δικό της υλικό.

Το «Jekyll & Hyde» κυκλοφόρησε ανεξάρτητα στις 16 Οκτωβρίου και το νέο βίντεο που μόλις κυκλοφόρησε ακολουθεί τη δισκογραφική του έκδοση. Οι συντελεστές της δουλειάς:

Παραγωγή: Monica Valli, Roberto Sánchez

Ηχοληψία: Roberto Sánchez

Μίξη και mastering: Erik Wofford

Σκηνοθεσία βίντεο: Barbara FG

Η προσωπική της δισκογραφία άρχισε το 2024. Το EP «Red blood moon», που ακολούθησε τον Σεπτέμβριο του 2025, συγκέντρωσε πέντε τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Ride on», «Don’t mind the weather» και «Let him go». Φέτος είχε προηγηθεί το single «Turns out it wasn’t me».

Στις ζωντανές εμφανίσεις της, η σχέση με το όργανο παραμένει κεντρική: στα solo σετ χτίζει επί τόπου ρυθμικά μέρη με λούπες και στη συνέχεια παίζει τα σόλο της πάνω τους. Είναι ένας τρόπος να γεμίζει τη σκηνή μόνη της, μεταφέροντας πλέον την εμπειρία της κιθαρίστριας σε τραγούδια που φέρουν το δικό της όνομα.