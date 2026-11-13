Το Release Athens 2027 προσθέτει στο πρόγραμμά του ένα από τα πιο δυνατά ονόματα της νέας pop γενιάς, φέρνοντας τον sombr για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Markopoulo Complex.

Ο κατά κόσμον Shane Boose γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να γράφει και να ηχογραφεί μουσική από την εφηβεία του, ενώ παράλληλα σπούδαζε φωνητική στο LaGuardia High School. Το 2022 το «Caroline» έγινε viral και αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη αφορμή για να στραφεί πάνω του η προσοχή της διεθνούς σκηνής.

Ακολούθησε το EP In Another Life το 2023 και η συνεργασία του με τον παραγωγό Tony Berg, πριν έρθει η πραγματική εκτόξευση με το «Back to Friends». Το τραγούδι ανέβηκε στο Νο.1 των Global και US charts του Spotify και έφτασε έως το Νο.7 του Billboard Hot 100, ενώ ακολούθησαν τα «Undressed» και «12 to 12».

Τον Αύγουστο του 2025 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο album I Barely Know Her, το οποίο έφτασε έως το Νο.10 του Billboard 200. Στο MusicCorner είχαμε ξεχωρίσει φέτος και το «Homewrecker», στο πλαίσιο του Briefing με νέες διεθνείς κυκλοφορίες.

Από τα viral singles στα βραβεία και τις sold out περιοδείες

Η ανοδική του πορεία πέρασε γρήγορα και στη σκηνή. Οι πρώτες headline περιοδείες του σε Βόρεια Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο, Ευρώπη, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία έγιναν sold out, ενώ το 2025 κέρδισε το βραβείο Best Alternative στα MTV Video Music Awards για το «Back to Friends».

Στα Grammy του 2026 ήταν υποψήφιος στην κατηγορία Best New Artist, ενώ τον Απρίλιο του ίδιου έτους έκανε το ντεμπούτο του στο Coachella. Η διαδρομή του συνεχίστηκε με ολοένα μεγαλύτερες συναυλιακές εμφανίσεις και δύο βραδιές στο Madison Square Garden στο πλαίσιο της βορειοαμερικανικής περιοδείας του.

Ο sombr εμφανίστηκε επίσης στα MTV Video Music Awards 2026 ως μέρος του αφιερώματος στον George Michael, μαζί με καλλιτέχνες όπως οι RAYE, Teddy Swims και Adam Lambert.

Η ανακοίνωσή του για το Release Athens έρχεται σε μια περίοδο όπου, σε ηλικία μόλις 21 ετών, έχει ήδη περάσει από το στάδιο του viral newcomer σε εκείνο ενός καλλιτέχνη με σταθερή παρουσία στα charts, μεγάλες διεθνείς περιοδείες και αυξανόμενη συναυλιακή δυναμική.

Τα εισιτήρια

Η προπώληση ξεκινά τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στις 12:00, με την επίσημη σελίδα του Release Athens να αναφέρει αρχική τιμή 65€ για το ημερήσιο εισιτήριο.

Θα διατεθεί επίσης περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, με παροχές που περιλαμβάνουν υπερυψωμένη περιοχή θέασης με stands και stools, open bar, ξεχωριστή είσοδο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες και αναμνηστικό δώρο.

Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα αγοράς σε 4 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα του φεστιβάλ θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Σάββατο 12 Ιουνίου 2027 Markopoulo Complex

Ολυμπιακό Ακίνητο Μαρκοπούλου, Αττική Τιμή εισιτηρίου: από 65€

Έναρξη προπώλησης: Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, 12:00

Τηλεφωνική διάθεση: 211 770 0000 Προπώληση: more.com