Η Σαβέρια Μαργιολά παρουσιάζει το «Βαθιά στα μάτια», ένα νέο τραγούδι σε μουσική του Αποστόλη Αρμάγου και στίχους του Μάρκου Κρητικού. Το single κυκλοφόρησε στις 7 Νοεμβρίου 2026.

Η ανάγκη να μείνει κάποιος επειδή το θέλει

Οι στίχοι ξεκινούν από τις απογοητεύσεις που συσσωρεύονται: μοναξιά, φιλίες που πληγώνουν και προσδοκίες που διαψεύδονται. Το πρόσωπο που μιλά στο τραγούδι κουβαλά αυτή την εμπειρία, αλλά εξακολουθεί να αναζητά την επαφή και την οικειότητα.

Το ερωτικό κάλεσμα του ρεφρέν στρέφεται στο παρόν, χωρίς να απαιτεί εγγυήσεις για την επόμενη μέρα. Η επιθυμία για συντροφιά συνοδεύεται όμως από έναν σαφή όρο: «Μείνε γιατί το πιστεύεις, κι όχι για χατήρι μου». Η παρουσία του άλλου έχει αξία όταν προκύπτει από δική του επιθυμία. Η παραμονή από υποχρέωση δεν έχει νόημα.

Οι μουσικοί και η ηχογράφηση

Στην ηχογράφηση συμμετέχουν ο Μάριος Μούρμουρας στην κιθάρα και ο Γιάννης Σταύρου στο μπουζούκι και στον τζουρά. Ο Αποστόλης Αρμάγος, πέρα από τη σύνθεση, παίζει κιθάρα και αναλαμβάνει το programming, ενώ υπογράφει και το artwork της κυκλοφορίας.

Η ηχογράφηση της φωνής της Μαργιολά, η μίξη και το mastering έγιναν από τον Κυριάκο Κυριακού.