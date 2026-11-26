Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Δεκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε που οι R.E.M. ανακοίνωσαν το τέλος της κοινής τους πορείας. Στο διάστημα αυτό, ο Michael Stipe δεν σταμάτησε να δημιουργεί, αλλά απέφυγε να κάνει το βήμα που πολλοί περίμεναν: να παρουσιάσει έναν ολοκληρωμένο προσωπικό δίσκο. Τώρα, ύστερα από χρόνια προετοιμασίας, αναβολών και διαφορετικών μουσικών πειραματισμών, η αναμονή φαίνεται πως πλησιάζει στο τέλος της.

Ο 66χρονος τραγουδιστής έχει θέσει ως στόχο τον Μάιο του 2027 για την κυκλοφορία του πρώτου solo album της καριέρας του. Το πρώτο τραγούδι που θα προαναγγείλει τον δίσκο αναμένεται στην αλλαγή του χρόνου!

Ο Stipe είχε αποκαλύψει αυτό το χρονοδιάγραμμα σε συνέντευξή του στους Los Angeles Times τον Οκτώβριο, μαζί με τον παραγωγό Andrew Watt. Οι δηλώσεις του επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες στη διεθνή μουσική επικαιρότητα, καθώς το ενδιαφέρον για την επόμενη δημιουργική του κίνηση μεγαλώνει.

Μια προσωπική διαδρομή που χρειάστηκε τον χρόνο της

Όταν οι R.E.M. διαλύθηκαν το 2011, ο Stipe είχε ήδη περάσει περισσότερα από τριάντα χρόνια ως η χαρακτηριστική φωνή ενός από τα σημαντικότερα συγκροτήματα του alternative rock.

Η μετάβαση στην προσωπική δημιουργία, ωστόσο, δεν υπήρξε άμεση. Ασχολήθηκε με τη φωτογραφία, τις εικαστικές τέχνες και την παραγωγή μουσικής άλλων καλλιτεχνών, ενώ χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να αρχίσει να δημοσιεύει τραγούδια με το δικό του όνομα.

Το 2019 παρουσίασε το «Your Capricious Soul», την πρώτη του επίσημη προσωπική κυκλοφορία. Ακολούθησε το «Drive to the Ocean» το 2020, ενώ την ίδια χρονιά συνεργάστηκε με τους Big Red Machine στο «No Time for Love Like Now».

Παρά τα πρώτα αυτά βήματα, το ολοκληρωμένο album συνέχισε να μετατίθεται χρονικά.

Ο ίδιος είχε εξηγήσει ότι η δημιουργία του αποδείχθηκε πιο χρονοβόρα από όσο υπολόγιζε. Δεν αρκούσε να συγκεντρώσει έναν αριθμό τραγουδιών. Έπρεπε να βρει τη μουσική κατεύθυνση που θα μπορούσε να εκφράσει τον σημερινό Michael Stipe, χωρίς την παρουσία των Peter Buck, Mike Mills και Bill Berry.

Μια πρώτη ουσιαστική γεύση από αυτή τη νέα περίοδο δόθηκε τον Απρίλιο του 2026, όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή του Stephen Colbert και ερμήνευσε για πρώτη φορά το «The Rest of Ever», συνοδευόμενος από τον Louis Cato και την ορχήστρα της εκπομπής.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε ως υλικό από το επερχόμενο album, χωρίς ωστόσο να αποκαλυφθεί τότε η τελική μορφή του δίσκου.

Ο Andrew Watt, ο Elton John και μια απρόσμενη συνεργασία

Κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του album έχει ο Andrew Watt, ο πολυβραβευμένος παραγωγός που έχει συνεργαστεί, μεταξύ άλλων, με τους Rolling Stones, τον Ozzy Osbourne και τον Elton John.

Η συνεργασία τους ξεκίνησε με έναν μάλλον απρόσμενο τρόπο.

Ο Elton John έδωσε στον Watt τον αριθμό τηλεφώνου του Stipe, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του για τη δημιουργία του τραγουδιού τίτλων της τηλεοπτικής σειράς Rooster, με πρωταγωνιστή τον Steve Carell. Το αποτέλεσμα ήταν το «I Played the Fool», μια σύνθεση που οι δύο μουσικοί έγραψαν και ηχογράφησαν μαζί.

Η εμπειρία αποδείχθηκε τόσο θετική, ώστε η συνεργασία τους συνεχίστηκε και στο προσωπικό album του Stipe. Ο τραγουδιστής έχει διευκρινίσει ότι το «I Played the Fool» δεν θα περιλαμβάνεται στον δίσκο, ωστόσο η δημιουργία του βοήθησε να αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη μουσική σχέση με τον Watt.

Σε συνέντευξή τους, ο παραγωγός αποκάλυψε ότι κάποια στιγμή παρουσίασε στον Stipe μια σκοτεινή μουσική ιδέα που είχε γράψει το πρωί μετά από μια νυχτερινή έξοδο. Ο τραγουδιστής άρχισε αμέσως να δουλεύει πάνω της και, μέσα σε περίπου μιάμιση ώρα, είχε ολοκληρώσει τους στίχους ενός τραγουδιού που τελικά θα συμπεριληφθεί στο album.

Στη δημιουργική ομάδα συμμετέχει επίσης ο Andy LeMaster, παλιός συνεργάτης του Stipe, με τον οποίο έχει δουλέψει πάνω στη μουσική και τη μίξη αρκετών συνθέσεων.

Η Peaches και οι απρόσμενες μουσικές κατευθύνσεις

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή του νέου υλικού ήρθε στο φως μέσα από τη συμμετοχή του Stipe στο podcast Reclaiming της Monica Lewinsky. Εκεί αποκάλυψε ότι έχει γράψει δύο μέρη με τη Peaches στο μυαλό του και επιθυμεί να αξιοποιήσει τη φωνή και την ενέργειά της στον δίσκο.

Η Καναδή μουσικός, γνωστή για την ιδιαίτερη παρουσία της στην ηλεκτρονική και alternative σκηνή, είχε συνεργαστεί με τους R.E.M. στο τελευταίο τους studio album, Collapse Into Now, το 2011.

Ο Stipe άφησε μάλιστα να εννοηθεί ότι ορισμένα από τα νέα τραγούδια έχουν επιρροές από τη disco, μια κατεύθυνση που ίσως ξαφνιάσει όσους έχουν συνδέσει τη φωνή του αποκλειστικά με τον ήχο των R.E.M.

Παράλληλα, μιλώντας στους Los Angeles Times, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα των νέων συνθέσεων και στη σχέση τους με την πολιτική. Παρότι δεν θεωρεί ότι γράφει τραγούδια για συγκεκριμένα γεγονότα της επικαιρότητας, αναγνωρίζει ότι η προσωπική του ιστορία και η δημόσια παρουσία του προσδίδουν αναπόφευκτα πολιτική διάσταση στη μουσική του.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ο τίτλος του album, η πλήρης λίστα τραγουδιών ή η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας του.

Το πρώτο τραγούδι έρχεται με την αλλαγή του χρόνου

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε ο Stipe, η πρώτη επίσημη κυκλοφορία από το album θα πραγματοποιηθεί στην αλλαγή της 31ης Δεκεμβρίου 2026 προς την 1η Ιανουαρίου 2027, με ένα καινούργιο τραγούδι και συνοδευτικό video. Εφόσον τηρηθεί ο προγραμματισμός, ολόκληρος ο δίσκος θα ακολουθήσει τον Μάιο.

Ο μουσικός, πάντως, δεν αντιμετωπίζει την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας ως ένα μεμονωμένο εγχείρημα. Στο podcast της Monica Lewinsky αποκάλυψε ότι έχει ήδη ιδέες για επόμενες προσωπικές δουλειές, εκφράζοντας την επιθυμία να συνεχίσει να δημιουργεί χωρίς την πίεση που τον συνόδευε τις προηγούμενες δεκαετίες της καριέρας του.

Ο Michael Stipe δεν προσπαθεί να ξαναφτιάξει τους R.E.M. ούτε να επαναλάβει την επιτυχία του «Losing My Religion» ή του «Everybody Hurts». Στα 66 του χρόνια ετοιμάζεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά έναν ολόκληρο δίσκο με το δικό του όνομα, έχοντας πίσω του μια τεράστια μουσική διαδρομή αλλά και την ελευθερία να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό.

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν μπορεί να σταθεί χωρίς τους R.E.M. Έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει τη δική του δημιουργική ταυτότητα. Το πραγματικό ενδιαφέρον βρίσκεται στο τι έχει επιλέξει να μας πει, ύστερα από δεκαπέντε χρόνια αναμονής…