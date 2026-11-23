Μητέρα, ποιήτρια, επαναστάτρια και μοναχή, η Μαρία Σκομπτσόβα έζησε μια ζωή που συνδέθηκε με τις μεγάλες ανατροπές του 20ού αιώνα και έφτασε μέχρι την αντίσταση στη ναζιστική θηριωδία. Η ιστορία της μεταφέρεται στο Θέατρο Auditorium με την παράσταση «Μαρία Σκομπτσόβα – Η ζωή μιας ανατρεπτικής αγίας», σε σκηνοθεσία Μενέλαου Τζαβέλλα και με την Τάνια Τρύπη στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το πρωτότυπο έργο της Ευτυχίας Αργυροπούλου ακολουθεί μια γυναίκα που αναζήτησε την πίστη μέσα από την έμπρακτη προσφορά στον συνάνθρωπο, χωρίς να εγκαταλείψει την ασυμβίβαστη πλευρά της προσωπικότητάς της. Από τη Ρωσική Επανάσταση και την εξορία στο Παρίσι έως τη γερμανική Κατοχή και το στρατόπεδο συγκέντρωσης Ράβενσμπρικ, η προσωπική της διαδρομή συναντά ορισμένες από τις πιο δραματικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η δράση της υπέρ των διωκόμενων από τους ναζί οδήγησε στην αναγνώρισή της ως «Δίκαιης των Εθνών».

Η θεατρική αφήγηση αρχίζει στο Παρίσι, στις 8 Μαΐου 1945. Ενώ η πόλη γιορτάζει το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη, η Σοφία Πιλένκο γνωρίζει ότι η κόρη της, Μαρία, δεν θα επιστρέψει. Μπροστά σε ένα παλιό ξύλινο μπαούλο συγκεντρώνει τα προσωπικά της αντικείμενα. Καθένα τους γίνεται αφορμή για να ξαναζωντανέψει ένα επεισόδιο από τη ζωή της.

Η Τάνια Τρύπη ερμηνεύει τη Μαρία Σκομπτσόβα, η Νικολέτα Βλαβιανού τη μητέρα της, Σοφία Πιλένκο, και ο Κωνσταντίνος Καζάκος τον Δανιήλ Σκομπτσόφ. Ανάμεσα στα πρόσωπα της ιστορίας βρίσκεται επίσης ο θεολόγος Σέργιος Μπουλγκάκωφ, τον οποίο υποδύεται ο Στρατής Πανούριος.

Στο σημείωμά της, η συγγραφέας περιγράφει την έρευνα σε μαρτυρίες, γραπτά και ιστορικό υλικό που προηγήθηκε της δραματουργικής επεξεργασίας. Από την πλευρά του, ο Μενέλαος Τζαβέλλας επιλέγει να προσεγγίσει τη Μαρία όχι ως μια ακίνητη μορφή αγιογραφίας, αλλά ως έναν άνθρωπο με αντιφάσεις, πάθη και ισχυρή αίσθηση ευθύνης απέναντι στους άλλους.

Η διανομή και οι συντελεστές

Μαζί με την Τάνια Τρύπη, τη Νικολέτα Βλαβιανού και τον Κωνσταντίνο Καζάκο συμμετέχουν οι Στρατής Πανούριος, Σταύρος Βόλκος, Σπύρος Σουρβίνος, Λυσάνδρα Αναστασοπούλου και Ευτυχία Αργυροπούλου.

Κείμενο: Ευτυχία Αργυροπούλου

Σκηνοθεσία: Μενέλαος Τζαβέλλας

Πρωτότυπη μουσική: Θωμάς Κωνσταντίνου

Σκηνικά – κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος

Βοηθός σκηνογράφου: Δημήτρης Καλαμάτας

Βοηθός σκηνοθέτη: Σταύρος Βόλκος

Σχεδιασμός φωτισμών: Σεμίνα Παπαλεξανδροπούλου

Σχεδιασμός ήχου: Νίκος Κόλλιας

Πρεμιέρα: Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2026

Παραστάσεις Δευτέρα και Τρίτη, στις 20:30

Διάρκεια: 90 λεπτά, με διάλειμμα 10 λεπτών

Προτεινόμενη ηλικία: άνω των 12 ετών

Θέατρο Auditorium

Σίνα 2-4, Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 008 8064

Εισιτήρια

Τιμές από 15€

Ειδικές τιμές για ομαδικές κρατήσεις, συλλόγους και σχολεία κατόπιν συνεννόησης

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