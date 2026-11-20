Τριάντα έξι χρόνια μετά τη δημιουργία τους, οι Take That εξακολουθούν να αναζητούν νέους τρόπους να εκφραστούν μέσα από την ποπ μουσική. Το «Dreamers», το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους, κυκλοφορεί σήμερα, 20 Νοεμβρίου, και φέρνει ξανά κοντά τους Gary Barlow, Mark Owen και Howard Donald σε μια δουλειά που συνδυάζει τις γνώριμες μελωδικές τους αρετές με διαφορετικές μουσικές επιρροές.

Τρία χρόνια μετά το «This Life» του 2023, που είχε φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts, το συγκρότημα παρουσιάζει δώδεκα τραγούδια, με αναφορές στην κλασική pop, τη disco, τη house και τη σύγχρονη τραγουδοποιία.

Ο δίσκος δημιουργήθηκε μέσα από μια ευρεία συνεργασία συνθετών και παραγωγών, με ηχογραφήσεις και δημιουργικές συναντήσεις στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Νάσβιλ και το Λος Άντζελες. Ανάμεσα στους ανθρώπους που συνέβαλαν στη δημιουργία του βρίσκονται οι Stuart Price, Jamie Scott, Johan Carlsson, Tom Odell και το δίδυμο Red Triangle.

Από το «Best Heartbreak» μέχρι το «Masterpiece»

Το «Dreamers» ανοίγει με το «Wonderkids» και συνεχίζει με το «You’re A Superstar», ένα από τα τραγούδια που είχαν προετοιμάσει το έδαφος για την κυκλοφορία του.

Ακολουθεί το «Best Heartbreak», ένα κομμάτι με έντονο disco χαρακτήρα, το οποίο έχει ήδη προσελκύσει θετικά σχόλια στις πρώτες κριτικές του δίσκου.

Η χορευτική αυτή πλευρά των Take That εμφανίζεται και στο «Higher», όπου αναλαμβάνει την κύρια ερμηνεία ο Howard Donald, αξιοποιώντας ένα μουσικό δείγμα από τους Earth, Wind & Fire.

Το «Sweet July» κινείται σε περισσότερο funk κατευθύνσεις, ενώ στο «Feel My Love» οι Take That συνεργάζονται με τον Michael Patrick Kelly, ο οποίος συμμετέχει και στη σύνθεση του τραγουδιού.

Στην άλλη πλευρά του άλμπουμ βρίσκονται οι μπαλάντες και οι πιο προσωπικές στιγμές. Το «Who Do You Think You Are», το «My Love Is Yours» και το «Change Of Season» αναδεικνύουν διαφορετικές ερμηνευτικές αποχρώσεις των τριών μελών, ενώ το «Saint» δίνει περισσότερο χώρο στον Mark Owen.

Η αυλαία πέφτει με το «Masterpiece», μια σύνθεση στην οποία συμμετέχει ο Tom Odell, ολοκληρώνοντας έναν δίσκο που δεν ακολουθεί μία αποκλειστική μουσική κατεύθυνση.

Ένας δίσκος που δεν σχεδιάστηκε ως αναδρομή

Οι ίδιοι οι Take That έχουν εξηγήσει ότι, όταν ξεκίνησαν να δημιουργούν το «Dreamers», δεν είχαν σκοπό να καταγράψουν την πορεία τους ή να φτιάξουν έναν δίσκο αναμνήσεων. Όσο όμως αντάλλασσαν μουσικές ιδέες, διαπίστωναν πως οι νέες συνθέσεις συγκέντρωναν στοιχεία από όσα είχαν μάθει όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Mark Owen περιέγραψε μάλιστα το άλμπουμ ως μια ευκαιρία ανανέωσης, ενώ ο Howard Donald αποκάλυψε ότι στόχος τους ήταν να ανεβάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον πήχη, δημιουργώντας τραγούδια που θα μπορούσαν να σταθούν και ως αυτόνομες επιτυχίες.

Η κυκλοφορία έρχεται έπειτα από μια ιδιαίτερα δραστήρια χρονιά για το συγκρότημα, με την επιστροφή της περιοδείας «The Circus Live» σε μεγάλα στάδια της Βρετανίας και της Ιρλανδίας, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix που επανέφερε στο προσκήνιο την ιστορία τους.

Τέσσερα επιπλέον τραγούδια στη Deluxe Edition

Εκτός από τη βασική έκδοση των δώδεκα κομματιών, κυκλοφορεί και ειδική έκδοση του «Dreamers» σε CD, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις πρόσθετες συνθέσεις: τα «Born Again», «Glow» με τη συμμετοχή των Ben&Ben, «I’m Still Here» και «All About Us».

Η Deluxe Edition συνοδεύεται επίσης από βιβλιαράκι στίχων και δεκαέξι εικονογραφημένες κάρτες, μία για κάθε τραγούδι, επεκτείνοντας την αισθητική του εξωφύλλου που αντλεί την έμπνευσή του από την pop art και τα κόμικς.

Το «Dreamers» κυκλοφορεί από την EMI, ενώ το συγκρότημα έχει ήδη ανακοινώσει την ευρωπαϊκή περιοδεία «The Dreamers Tour» για το 2027, με 31 εμφανίσεις σε 16 χώρες.