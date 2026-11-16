Υπάρχουν τραγούδια που επιστρέφουν κάθε Δεκέμβριο, σαν παλιοί φίλοι που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Για τους Queen, όμως, το φετινό χριστουγεννιάτικο ραντεβού έχει κάτι διαφορετικό. Ο Brian May και ο Roger Taylor αποφάσισαν να ανοίξουν ξανά τις παλιές ηχογραφήσεις ενός τραγουδιού που δημιουργήθηκε μέσα σε ελάχιστες ημέρες και να του δώσουν τη μορφή που, όπως παραδέχονται, δεν πρόλαβαν να του δώσουν πριν από 42 χρόνια.

Το «Thank God It’s Christmas… Again!» δεν είναι ένα συνηθισμένο remix ούτε μια απλή επανέκδοση. Οι δύο μουσικοί μπήκαν ξανά στο στούντιο, ηχογράφησαν καινούργιες κιθάρες, πραγματικά τύμπανα και πρόσθετα δεύτερα φωνητικά, διατηρώντας στον πυρήνα του τραγουδιού την αυθεντική φωνή του Freddie Mercury.

Η ιστορία ξεκινά τον Νοέμβριο του 1984, όταν οι Queen βρίσκονταν σε ένα μικρό διάλειμμα από την περιοδεία τους για το album «The Works». Ο Roger Taylor είχε ήδη δουλέψει τις στροφές ενός χριστουγεννιάτικου τραγουδιού και ο Brian May συνέβαλε με την ιδέα για το ρεφρέν. Η συνεργασία τους ως συνθετικό δίδυμο δεν ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη και το αποτέλεσμα προέκυψε σχεδόν αυθόρμητα.

Στις 7 Νοεμβρίου, οι May, Taylor και John Deacon βρέθηκαν στα Sarm West Studios του Λονδίνου, δουλεύοντας πάνω σε δύο χριστουγεννιάτικες ιδέες. Δύο ημέρες αργότερα, συναντήθηκαν με τον Mercury στα Musicland Studios του Μονάχου, όπου αποφάσισαν να προχωρήσουν με το «Thank God It’s Christmas».

Ο Freddie ηχογράφησε τη φωνή του μέσα σε μία μόνο συνεδρία. Ο χρόνος πίεζε ασφυκτικά και το τραγούδι ολοκληρώθηκε χρησιμοποιώντας drum machine, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα για την παραγωγή που θα ήθελαν πραγματικά οι δημιουργοί του. Στις 26 Νοεμβρίου 1984, το single βρισκόταν ήδη στην αγορά.

Ο Roger Taylor παραδέχεται σήμερα ότι ποτέ δεν αισθάνθηκε πως η αρχική ηχογράφηση είχε φτάσει στο επίπεδο που θα μπορούσε να έχει ένα τραγούδι των Queen. Η ευκαιρία να προσθέσουν κανονικά τύμπανα, νέες κιθάρες και φωνητικές αρμονίες ήταν, όπως εξηγεί, ένας τρόπος να ολοκληρώσουν κάτι που είχε μείνει στη μέση.

Ο Brian May θυμάται με ιδιαίτερη συγκίνηση εκείνες τις ημέρες. Περιγράφει τη δημιουργία του τραγουδιού ως μια σπάνια συνεργασία του με τον Taylor και εξηγεί ότι η νέα δισκογραφική τους εταιρεία, η Sony Music, τους ενθάρρυνε να το επανεξετάσουν, θεωρώντας πως δεν είχε αποκτήσει ποτέ την παγκόσμια προβολή που του άξιζε.

Για τη φωνή του Freddie, μάλιστα, ο May επιφυλάσσει τα πιο θερμά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τη μία από τις καλύτερες ερμηνείες του. Η νέα παραγωγή δημιουργήθηκε γύρω από εκείνη την ιστορική ηχογράφηση, χωρίς να χρειαστεί να αντικατασταθεί ούτε μία από τις χαρακτηριστικές φωνητικές στιγμές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αρχικό τραγούδι, παρά τη μετέπειτα δημοτικότητά του, είχε φτάσει μόλις μέχρι το Νο21 των βρετανικών charts. Το 1984 δεν είχε αποκτήσει καν videoclip, κάτι που διορθώθηκε μόλις το 2019, όταν παρουσιάστηκε ένα επίσημο χριστουγεννιάτικο animation.

Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε ψηφιακά στις 16 Νοεμβρίου 2026, ενώ στις 18 Δεκεμβρίου θα ακολουθήσει μια συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο 7 ιντσών, με τη σύντομη ραδιοφωνική εκδοχή και την πλήρη ηχογράφηση.

Την παραγωγή υπογράφουν οι Brian May και Roger Taylor, με συμπαραγωγούς τους Joshua J. Macrae, Justin Shirley-Smith και Kris Fredriksson.

Σαράντα δύο χρόνια αργότερα, οι Queen δεν προσπαθούν να ξαναγράψουν την ιστορία τους. Επιστρέφουν σε ένα μικρό, αγαπημένο κεφάλαιό της, προσθέτοντας όσα δεν είχαν προλάβει τότε. Και, κάπου ανάμεσα στις καινούργιες κιθάρες και τα χριστουγεννιάτικα φωνητικά, η φωνή του Freddie εξακολουθεί να θυμίζει γιατί ορισμένα τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ…