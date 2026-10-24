Ο Tony Iommi επέστρεψε με το «From The Dark», το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ μετά από 21 χρόνια. Ο κιθαρίστας των Black Sabbath κυκλοφορεί τη νέα του δουλειά με τη BMG, έχοντας στο πλευρό του τον Νορβηγό τραγουδιστή Jørn Lande και μια μπάντα χτισμένη γύρω από τον γνώριμο, βαρύ ήχο της κιθάρας του.

Το «From The Dark» διαδέχεται το Fused του 2005 και είναι παράλληλα η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του Iommi μετά το “13″ των Black Sabbath το 2013. Έρχεται σε μια ιδιαίτερη περίοδο για τον ίδιο, μετά τον οριστικό αποχαιρετισμό των Black Sabbath στο Birmingham και την ολοκλήρωση ενός τεράστιου κεφαλαίου της ζωής του.

Ο Jørn Lande στη φωνή

Στα οκτώ τραγούδια του δίσκου, ο Iommi συνεργάζεται σταθερά με τον Jørn Lande, ο οποίος ερμηνεύει όλα τα κομμάτια και μοιράζεται μαζί του τα credits στη σύνθεση. Το line-up συμπληρώνουν η Becky Baldwin στο μπάσο και ο Karl Brazil στα τύμπανα, ενώ την παραγωγή έχουν αναλάβει ο ίδιος ο Iommi και ο επί χρόνια συνεργάτης του Mike Exeter.

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες συμμετοχές βρίσκεται στο «Death Wake», όπου ο Brian May των Queen εμφανίζεται με guest κιθαριστικό σόλο. Η παρουσία του προσθέτει ακόμη ένα ιδιαίτερο στοιχείο σε έναν δίσκο που, χωρίς να απομακρύνεται από τον χαρακτηριστικό κόσμο του Iommi, επιχειρεί να τον μεταφέρει σε ένα σύγχρονο ηχητικό περιβάλλον.

Οκτώ τραγούδια με τη σφραγίδα του Iommi

Το άλμπουμ ανοίγει με το «Over The Violent Sun», με χαμηλοκουρδισμένες κιθάρες και τον γνώριμο βαρύ ρυθμό του Iommi, ενώ το «Black Times» συνεχίζει στην ίδια σκοτεινή κατεύθυνση. Το «World Alone», που είχε παρουσιαστεί ως πρώτο single, είναι από τα πιο άμεσα τραγούδια του δίσκου, με έντονα riffs και πιο γρήγορη κίνηση.

Στο «Beyond The Dead» ο ρυθμός πέφτει και η ενορχήστρωση αποκτά περισσότερο επικό χαρακτήρα, ενώ το «Stormwatcher», που ακολούθησε ως δεύτερο δείγμα του άλμπουμ, χρησιμοποιεί εικόνες θαλασσοταραχής και νέων οριζόντων για να μιλήσει για τις δυσκολίες και την ανάγκη να συνεχίζεις μπροστά.

Το δεύτερο μισό του δίσκου περιλαμβάνει τα «Death Wake» και «Return Of The Arbalist», πριν το «Legacy» κλείσει το άλμπουμ σε περισσότερο από επτά λεπτά. Είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του «From The Dark» και λειτουργεί ως επίλογος σε έναν δίσκο που δεν επιχειρεί να ξαναγράψει την ιστορία του Iommi, αλλά να συνεχίσει φυσικά από εκεί όπου βρίσκεται σήμερα.

Ο ίδιος ο Tony Iommi έχει περιγράψει τη δημιουργία του άλμπουμ με απλό τρόπο: δεν υπήρχε κάτι που έπρεπε να αποδείξει. Το ζητούμενο ήταν να φτιάξει έναν δίσκο που να τον ευχαριστεί και, όπως είπε, «να ροκάρει».

Το tracklist του «From The Dark»

Over The Violent Sun Black Times World Alone Beyond The Dead Stormwatcher Death Wake Return Of The Arbalist Legacy

Η deluxe CD έκδοση περιλαμβάνει επιπλέον τα «Scent Of Dark» και «Deified (Extended)».