Η τελευταία συναυλία του Ozzy Osbourne και η οριστική επανένωση της αυθεντικής σύνθεσης των Black Sabbath αποκτούν επίσημη κινηματογραφική και δισκογραφική έκδοση. Το «Ozzy Osbourne & Black Sabbath: Back To The Beginning» κυκλοφορεί στις 11 Δεκεμβρίου 2026 σε 4K Ultra HD, Blu-ray, CD, βινύλιο και ψηφιακή μορφή.

Η κυκλοφορία καταγράφει τη συναυλία Back To The Beginning που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουλίου 2025 στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ. Εκεί ο Ozzy Osbourne εμφανίστηκε για τελευταία φορά ως solo καλλιτέχνης και στη συνέχεια ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τους Tony Iommi, Geezer Butler και Bill Ward, επανενώνοντας την αυθεντική σύνθεση των Black Sabbath για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Η βραδιά έμελλε να αποτελέσει και τον τελευταίο αποχαιρετισμό του Ozzy προς το κοινό του, καθώς ο τραγουδιστής πέθανε 17 ημέρες αργότερα. Για τις 44.000 διαθέσιμες θέσεις της συναυλίας είχαν καταγραφεί περισσότερα από …τρία εκατομμύρια αιτήματα για εισιτήρια!

Η ταινία και το soundtrack

Η επίσημη έκδοση περιλαμβάνει την πλήρη κινηματογραφική ταινία σε 4K Ultra HD Blu-ray και HD Blu-ray, μαζί με bonus υλικό, τις πλήρεις εμφανίσεις του Ozzy Osbourne και των Black Sabbath, παρασκηνιακό featurette, video tributes και το ντοκιμαντέρ «Sounds of Birmingham».

Στα πρόσθετα περιλαμβάνονται επίσης οι εμφανίσεις του Jack Black στο «Mr. Crowley» και του Fred Durst στο «Changes».

Το digital live soundtrack θα είναι διαθέσιμο σε Standard, HD και Dolby Atmos formats.

Tracklist:

1. I Don’t Know

2. Mr. Crowley

3. Suicide Solution

4. Mama, I’m Coming Home

5. Crazy Train

6. War Pigs

7. N.I.B.

8. Iron Man

9. Paranoid

Οι φυσικές εκδόσεις

Η κυκλοφορία θα διατεθεί σε συνδυασμούς 4K Ultra HD Blu-ray, HD Blu-ray, CD και διπλού βινυλίου. Οι εκδόσεις βινυλίου περιλαμβάνουν standard black αλλά και περιορισμένες χρωματιστές παραλλαγές, μεταξύ των οποίων purple splatter, silver splatter και metallic.

Η ταινία παρουσιάζεται σε Dolby 2.0, Dolby 5.1 και Dolby Atmos, ενώ οι φυσικές εκδόσεις περιλαμβάνουν το πλήρες soundtrack από τα sets του Ozzy και των Black Sabbath.

Deluxe Box Set τον Απρίλιο του 2027

Παράλληλα έχει ανακοινωθεί και ένα εκτεταμένο Deluxe Box Set, το οποίο κυκλοφορεί στις 23 Απριλίου 2027. Το box set περιλαμβάνει τρία Blu-ray, δύο CD, τρία LP βάρους 180 γραμμαρίων, σκληρόδετο βιβλίο 72 σελίδων, αριθμημένο πιστοποιητικό αυθεντικότητας, poster art print και μενταγιόν Ozzy.

Στο επιπλέον Blu-ray περιλαμβάνονται και τα 35 τραγούδια του Ozzy Osbourne και των Black Sabbath, μαζί με covers που παρουσιάστηκαν από τους ειδικούς καλεσμένους της συναυλίας. Τα bonus CD και LP περιλαμβάνουν επίσης εννέα διασκευές τραγουδιών των Ozzy και Black Sabbath από καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη βραδιά.

Το βιβλίο των 72 σελίδων περιλαμβάνει φωτογραφικό υλικό και συνεντεύξεις με ανθρώπους που βρέθηκαν πίσω από τη διοργάνωση, ανάμεσά τους η Sharon Osbourne, ο Tom Morello, ο Andy Copping της Live Nation και ο production manager Jake Berry.

Τη συναυλία σκηνοθέτησε για τη μεγάλη οθόνη ο Ben Wainwright-Pearce, ενώ τη ζωντανή συναυλιακή σκηνοθεσία είχε ο Tim van Someren. Η παραγωγή της ταινίας ανήκει στη Mercury Studios.

Κυκλοφορία ταινίας και soundtrack: 11 Δεκεμβρίου 2026

Κυκλοφορία Deluxe Box Set: 23 Απριλίου 2027