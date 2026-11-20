Ο Μανώλης Φάμελος και ο Δώρος Δημοσθένους συναντιούνται ξανά στη σκηνή του Half Note Jazz Club, για τρεις βραδιές αφιερωμένες στον δικό τους Γιάννη Σπανό: τον συνθέτη που έντυσε με μουσική τις αναμνήσεις, τους έρωτες και τα όνειρά μας.

Ο Μανώλης είχε από καιρό στο μυαλό του τις μπαλάντες του Γιάννη — εκεί όπου «η ομίχλη έμπαινε από παντού». Ο Δώρος, από την πλευρά του, κρατούσε μια αγάπη για το καλοκαίρι και για τα άσπρα καράβια που θα τον οδηγήσουν πάλι στον ρόδινο γιαλό του νησιού του. Δύο προσωπικές διαδρομές που ανταμώνουν στον θαυμαστό μουσικό κόσμο του Γιάννη Σπανού.

Δεμένοι και οι δύο με το έργο του και μέλη, κατά κάποιον τρόπο, της καλλιτεχνικής του οικογένειας, επιστρέφουν στη σκηνή του Half Note Jazz Club. Μέσα από αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες που διατηρούν τη συγκίνησή τους στον χρόνο, αναζητούν τον καλύτερο εαυτό τους και μοιράζονται με το κοινό όσα τους συνδέουν με τον αγαπημένο τους Γιάννη Σπανό.

Μαζί τους, ο Νεοκλής Νεοφυτίδης στο πιάνο και στα πλήκτρα, συνοδοιπόρος σε ένα αφιέρωμα γεμάτο λυρισμό, τρυφερότητα και προσωπικές μνήμες.

Για τρία βράδια τα τραγούδια του Γιάννη Σπανού γίνονται ο κοινός μας τόπος. Εκεί όπου ο καθένας μπορεί να ανακαλύψει μια δική του ιστορία.

Παρασκευή 27 έως και την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

210 9213310

Εισιτήρια: από 15€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com