Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και διαχρονικές μελωδίες του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Γιάννη Σπανού επανασυστήνεται στο σήμερα μέσα από μια κινηματογραφική instrumental εκδοχή. Ο Tasos P. (Τάσος Πέτσας) παρουσιάζει μια reimagined εκδοχή του “San Me Kitas”, όπου η νοσταλγική ευαισθησία της πρωτότυπης σύνθεσης συναντά τη minimal

electronica και την ατμοσφαιρική παραγωγή.

Το τραγούδι έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την ταινία “Εκείνο το Καλοκαίρι” (1971), σε σκηνοθεσία Βασίλη Γεωργιάδη, με πρωταγωνιστές την Έλενα Ναθαναήλ και τον Λάκη Κομνηνό.

Στη νέα του μορφή είναι εμπλουτισμένο με σύγχρονες ηλεκτρονικές υφές, ambient στοιχεία και διακριτικό ρυθμικό παλμό. Πρόκειται για μια δημιουργική γέφυρα ανάμεσα σε δύο εποχές, μια απόδειξη ότι το έργο του Σπανού παραμένει ζωντανό, ανθεκτικό στον χρόνο και ανοιχτό σε νέες καλλιτεχνικές αναγνώσεις.

Η κυκλοφορία πραγματοποιείται από τη Meditelectro και είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 17 Φεβρουαρίου.