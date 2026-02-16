Μια εμβληματική σύνθεση του Γιάννη Σπανού επανέρχεται στο σήμερα μέσα από μια δυναμική, κινηματογραφική και σύγχρονη ηλεκτρονική ματιά.

Ο συνθέτης και στιχουργός ChristosK (Χρήστος Κουτρουφίνης) υπογράφει τη δική του σύγχρονη προσέγγιση στο «Anazitisi», από την ομώνυμη ταινία «Αναζήτησις» (1972), σε σκηνοθεσία Ερρίκου Ανδρέου, με πρωταγωνιστές την Έλενα Ναθαναήλ και τον Άγγελο Αντωνόπουλο.

Η νέα εκδοχή κινείται ανάμεσα σε cinematic electronica και melodic house/downtempo crossover, με έντονο groove, σύγχρονο ηχητικό σχεδιασμό και σαφή club προσανατολισμό, διατηρώντας παράλληλα τη συναισθηματική ένταση της πρωτότυπης σύνθεσης.

Η νέα reimagined version που κυκλοφορεί από τη Meditelectro και είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από τις 16 Φεβρουαρίου, αναδεικνύει τη διαχρονικότητα του έργου του Σπανού, επιβεβαιώνοντας πως η μουσική του παραμένει ζωντανή, επίκαιρη και ανοιχτή σε νέες δημιουργικές προσεγγίσεις.