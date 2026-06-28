Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, η Ελένη Δήμου επιστρέφει σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της διαδρομής της και μας παρουσιάζει ξανά το «Άκου λοιπόν», μέσα από ένα νέο remake.

Το τραγούδι, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 στον ομώνυμο δίσκο της, φέρει την υπογραφή του Γιάννη Σπανού στη μουσική και του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη στους στίχους. Ένα κομμάτι με έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθαρή μελωδική γραμμή και εκείνη την ερμηνευτική αμεσότητα που έχει χαρακτηρίσει την Ελένη Δήμου σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της.

Στη νέα του εκδοχή, το «Άκου λοιπόν» αποκτά πιο σύγχρονη ηχητική προσέγγιση, χωρίς να χάνει τον πυρήνα και την ευαισθησία του αρχικού τραγουδιού. Η διασκευή ανήκει στους Handle With Care, ενώ την παραγωγή και τη μίξη υπογράφει ο Άκης Γκολφίδης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η οπτική πλευρά της νέας κυκλοφορίας, καθώς το remake συνοδεύεται από animation video clip, σε σκηνοθεσία Αντώνη Σωτηρόπουλου. Η επιλογή του animation δίνει στο τραγούδι μια νέα ατμόσφαιρα, πιο κινηματογραφική και συμβολική, ανοίγοντας έναν διαφορετικό δρόμο για τη σημερινή του ανάγνωση.

Το «Άκου λοιπόν» επιστρέφει όχι απλώς ως μια αναβίωση ενός παλιότερου τραγουδιού, αλλά ως μια υπενθύμιση της διαχρονικότητας που μπορούν να έχουν οι δυνατές μελωδίες και οι ερμηνείες που κουβαλούν αλήθεια. Η Ελένη Δήμου ξαναπιάνει το νήμα ενός τραγουδιού που ανήκει στη δισκογραφική της ιστορία και το φέρνει στο σήμερα, με σεβασμό στο πρωτότυπο αλλά και με διάθεση ανανέωσης.