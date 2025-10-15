Ένα τραγούδι της πολυαγαπημένης Μαριανίνας Κριεζή που έντυσε με μουσική ο Ισίδωρος Πάτερος και ερμηνεύει με την αισθαντική φωνή της η μεγάλη καλλιτέχνιδα Ελένη Δήμου, έρχεται σαν γλυκιά φθινοπωρινή μελαγχολία να μας συνεπάρει και να μας διηγηθεί μια ιστορία αγάπης, από εκείνες που δεν είχαν αίσιο τέλος.

Είναι η γυναίκα που απεχθάνεται τον θλιβερό ερασιτεχνισμό στην αγάπη και εν γένει στα συναισθήματά της . Που αφήνεται χωρίς φειδώ στην πλάνη του έρωτα, στις προσδοκίες της και στη ματαιωμένη δίνη της πρότερης δόξας μιας αγάπης που έληξε.

Βηματίζοντας προς την αναπότρεπτη φθορά, παρά την αιωνιότητα που της είχαν τάξει, η παλιά ιστορία μετουσιώνεται σε κομμάτι του βίου, της ζήσης και της προσωπικής περιπέτειας. Στην «άγονη γραμμή» της καρδιάς και στα ερείπια των αναμνήσεων, φυλάσσονται καμιά φορά ,οι πιο όμορφες στιγμές και εκείνα τα απραγμάτωτα όνειρα που χαρακτηρίζονται από το εφήμερο της εποχής.

Σημείωμα καλλιτέχνη

«Τη συνεργασία μου με αυτό το υπέροχο κορίτσι, που δεν μεγάλωσε ποτέ, παρά μόνο μέσα από την ωριμότητα του λόγου της, τη σπουδαία ποιήτρια, στιχουργό και ραδιοφωνική παραγωγό Μαριανίνα Κριεζή, τη γνωρίζετε όλοι από το έργο της. Στο παρελθόν μου εμπιστεύτηκε στίχους πολύτιμους, δώρα ψυχής. Είμαι βαθιά συγκινημένη που, τρία χρόνια μετά τον αιφνίδιο χαμό της, θα τραγουδήσω έναν ανέκδοτο στίχο . Έναν στίχο που μιλά για τη γυναίκα που πόνεσε από μια αγάπη που δεν στάθηκε αντάξια των προσδοκιών της.

Σε αυτό το ταξίδι συναντώ και τον δημιουργό Ισίδωρο Πάτερο. Χαίρομαι απεριόριστα που συμπορεύομαι μαζί του και του εμπιστεύτηκα τον στίχο της Μαριανίνας να τον ντύσει με μελωδία. Η πίστη μου στο ταλέντο του δικαιώθηκε. Είμαι βέβαιη πως η Μαριανίνα θα χαμογελούσε. Κι εμείς, από καρδιάς, το στέλνουμε ψηλά, με την ελπίδα να την αγγίξει…

Ευχαριστώ με αγάπη τον Γιάννη και τη Σωτηρία για την επιμονή τους, καθώς και το «Όγδοο» για τη βαθιά και ουσιαστική στάση του απέναντι στην τέχνη».

Ελένη Δήμου

Συντελεστές Τραγουδιού:

Ερμηνεία: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ

Στίχοι: ΜΑΡΙΑΝΙΝΑ ΚΡΙΕΖΗ

Μουσική: ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΟΣ

Ενορχήστρωση: ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΟΣ , DOJI COBOLLOCO

Aκορντεόν: ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΒΑΤΣΙΚΑΣ

Πλήκτρα: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ

Κιθάρα /Μαντολίνα: ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΤΕΡΟΣ

Ηχογράφιση: Dr BELL

Mastering: ΝΑΣΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

Παραγωγή: ΑΚΗΣ ΓΚΟΛΦΙΔΗΣ

Σκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΣΒΙΔΗΣ

Το τραγούδι «Τσιμπιδάκια» κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group

Εσύ που την ξέρεις να της πεις

πως αν βρήκε τσιμπιδάκια δικά μου

στου λουτρού το γιαλί

θα ‘ναι εκεί από πέρυσι

και γιατί να ζηλέψει η δική μας η σχέση

ήταν σπασμένη απ΄ την αρχή αρχή

Κι αν καμιά φορά την πει με το όνομά μου

Να μην τρομάξει πες της

γιατί είναι μονάχα το όνομα μιας πόλης

σε κάτι όνειρά μου που εκείνος μόλις, μόλις

μόλις την είδε από μακριά

Μια μέρα θα μάθει και το πρώτο του ψέμα

Μα είναι ούτως ή άλλως ένα ψέμα η ζωή

μα να μην τον αγγίξει σε πληγές που πονάνε

γιατί πες της πως θα ‘ναι σαν να χτυπάει ένα μικρό παιδί

Κι αν καμιά φορά την πει με το όνομά μου

Να μην τρομάξει πες της

γιατί είναι μονάχα το όνομα μιας άλλης

χωρίς τα βάσανά μου που έψαχνε ο Λευτέρης

σε κάθε ξένη αγκαλιά

Εσύ που την ξέρεις και που είσαστε φίλες

Χαιρετίσματα δώσε, πες της να ‘ναι καλά

Και μαζί του όταν ζήσει πες της να του θυμίζει

που και που να ποτίζει

στο μπαλκονάκι μας τη νυχτολουλουδιά

Κι αν καμιά φορά την πει με το όνομά μου

να μην τρομάξει πες της

γιατί είναι μονάχα το όνομα ενός άστρου

βαθιά μεσ’ την καρδιά μου

που βγήκε για μια νύχτα απ’ την τροχιά του

και τώρα δεν υπάρχει πια