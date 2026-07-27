Η Λία Βίσση επιστρέφει σε ένα τραγούδι με σχεδόν μισό αιώνα ιστορίας και παρουσιάζει τη δική της εκτέλεση στο «Φταίμε κι οι δυο», τη γνωστή σύνθεση του Γιάννη Σπανού σε στίχους Πυθαγόρα.

Η νέα official audio κυκλοφορία εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες μέσω της FM Records, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο ένα τραγούδι που γεννήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα χαρακτηριστικά ερωτικά τραγούδια εκείνης της εποχής.

Από τον Γιάννη Πάριο στη Λία Βίσση

Το «Φταίμε κι οι δυο» πρωτοκυκλοφόρησε το 1978 με τη φωνή του Γιάννη Πάριου και συμπεριλήφθηκε στο album «Να γιατί σ’ αγάπησα».

Η μουσική ανήκει στον Γιάννη Σπανό και οι στίχοι στον Πυθαγόρα, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο δημιουργοί άφηναν έντονο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένας χωρισμός στον οποίο δεν αναζητείται ένας μόνο ένοχος. Η ευθύνη μοιράζεται και στις δύο πλευρές, με το τραγούδι να αποφεύγει τη συνηθισμένη λογική της κατηγορίας και να καταλήγει σε μια πιο πικρή παραδοχή: όταν μια σχέση διαλύεται, πολλές φορές το «φταίξιμο» δεν ανήκει αποκλειστικά στον έναν.

Η Λία Βίσση και η σχέση της με το τραγούδι

Η Λία Βίσση έχει ακολουθήσει μια πολύ πιο επιλεκτική δισκογραφική πορεία σε σχέση με την αδελφή της Άννα, έχοντας ασχοληθεί όχι μόνο με την ερμηνεία αλλά και με τη σύνθεση.

Στο παρελθόν έχει εξηγήσει ότι δεν αντιμετωπίζει τη δισκογραφία ως υποχρέωση συνεχούς παρουσίας, αλλά προτιμά να ηχογραφεί όταν αισθάνεται ότι υπάρχει λόγος και υλικό που την εκφράζει.

Αυτό κάνει και την επιλογή ενός τραγουδιού όπως το «Φταίμε κι οι δυο» ενδιαφέρουσα: αντί για μια ολοκαίνουργια σύνθεση, επιστρέφει σε ένα έργο του κλασικού ελληνικού ρεπερτορίου και του δίνει μια νέα ερμηνευτική παρουσία σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη του κυκλοφορία.