Η Αργυρώ Καπαρού και η Ερωφίλη συναντιούνται ξανά επί σκηνής σε ένα μουσικό αφιέρωμα στους δημιουργούς του ελληνικού Νέου Κύματος. Η παράσταση «Από την Nouvelle Vague… στο Νέο Κύμα» παρουσιάζεται στο Stage7, με τον Νεοκλή Νεοφυτίδη στο πιάνο και την ηθοποιό Άννα Ψαρρά στα κείμενα και την αφήγηση.

Η αφετηρία του αφιερώματος βρίσκεται στο Παρίσι της δεκαετίας του ’50 και στη Nouvelle Vague, πριν η μουσική διαδρομή περάσει στην Ελλάδα και στο Νέο Κύμα, ένα από τα ιδιαίτερα κεφάλαια του ελληνικού τραγουδιού. Στο επίκεντρο βρίσκονται τραγούδια με λιτές μελωδίες, συχνά στενά δεμένα με την ποίηση, και η γενιά δημιουργών και ερμηνευτών που διαμόρφωσε το ύφος του.

Ένα αφιέρωμα στους ανθρώπους του Νέου Κύματος

Στο αφιέρωμα συναντάμε δημιουργούς όπως οι Σπανός, Παππάς, Μαυρουδής, Σαββόπουλος και Κόκοτος, αλλά και τραγούδια που συνδέθηκαν με ερμηνευτές όπως οι Αρλέτα, Πουλόπουλος, Αστεριάδη, Γαλάνη, Ζωγράφος και Κουμιώτη.

Η Αργυρώ Καπαρού και η Ερωφίλη αποδίδουν χαρακτηριστικά τραγούδια της περιόδου, με τη συνοδεία μόνο του πιάνου του Νεοκλή Νεοφυτίδη. Ανάμεσα στα τραγούδια, η Άννα Ψαρρά ξεδιπλώνει το χρονικό και τη δράση των δημιουργών του Νέου Κύματος, δίνοντας στην παράσταση και μια αφηγηματική διάσταση πέρα από τη συναυλιακή.

Σάββατα 17 & 24 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 21:30

Stage7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Αθήνα 104 36

Τηλ.: 698 396 6234

Είσοδος: 13€

Προπώληση: more.com