Την εμβληματική τραγωδία του Γεωργίου Χορτάτση «Ερωφίλη» παρουσιάζει η Θεατρική Ομάδα Μήδεια, σε σκηνοθεσία Εμμανουήλ Γ. Μαύρου, σε μια πλήρως ανανεωμένη ανάγνωση, επίκαιρη όσο ποτέ.

Ένα από τα κορυφαία έργα της Κρητικής Αναγέννησης επιστρέφει στη σκηνή ως καθαρά πολιτικό θέατρο, φωτίζοντας με σκληρότητα και τόλμη ζητήματα ενδοοικογενειακής και έμφυλης βίας, εξουσίας και αυταρχισμού — πληγές που παραμένουν ανοιχτές και επικίνδυνα σύγχρονες.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Φιλόγονος, αφού δολοφονήσει τον αδελφό του, αρπάζει βίαια τον θρόνο της Αιγύπτου. Παντρεύεται τη χήρα του και αποκτούν μια κόρη, την Ερωφίλη. Στο παλάτι μεγαλώνει και ο Πανάρετος, νέος με ανδρεία και αρετή.

Ο έρωτας των δύο νέων οδηγεί σε έναν κρυφό γάμο. Όταν όμως ο Φιλόγονος αποφασίζει να παντρέψει την κόρη του για πολιτικό όφελος και στέλνει τον ίδιο τον Πανάρετο ως μεσάζοντα, το ζευγάρι καταλαβαίνει πως η αλήθεια δεν μπορεί άλλο να κρυφτεί.

Η αποκάλυψη θα οδηγήσει σε μια αμείλικτη, αιματηρή εκδίκηση, αποκαλύπτοντας το πραγματικό πρόσωπο της εξουσίας.

Η «Ερωφίλη» δεν είναι απλώς «ποιητικό θέατρο». Είναι ένα ποιητικό γεγονός που έγινε θέατρο, με αφαιρετική, σχεδόν φυσική διαδικασία, απογυμνωμένο από περιττά στολίδια.

Ένα έργο που κοιτά κατάματα το παρόν και προειδοποιεί για το μέλλον, αν ο άνθρωπος δεν αλλάξει ψυχικά και πνευματικά.

Συγγραφέας: Γεώργιος Χορτάτσης

Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Μαύρος

Μουσική: Βασίλης Χατζημακρής

Φωτισμοί: Γρηγόρης Θεοδωρίδης & Εμμανουήλ Μαύρος

Σκηνικά – Art Director: Ρένα Σανταμούρη

Κοστούμια: Ρένα Σανταμούρη

Χορογραφίες: Ναταλία Βογιατζόγλου

Φωτογράφιση & Camera Operator: Σταμάτης Τριπόδης

Μουσικοί:

Μάνος Καρτέρης (Λαούτο)

Δημήτρης Φλεβάρης (Κιθάρα – Ούτι)

Ραφαήλ Λουλούδης (Μπάσο – Πλήκτρα)

Omar Reda (Drums)

Παίζουν

Ελένη Γιαννουλάκη – Ερωφίλη

Οδυσσέας Πανίδης – Πανάρετος

Θοδωρής Ελευθεριάδης – Φιλόγονος

Γιώτα Τσιότσκα – Νένα

Βενετία Λουκά – Σύμβουλος

Άννα Ρουσάλη – Κορασίδα

Δάφνη Μαρκάκη – Χάρος

Μάνος Σφυράκης – Ασκιά

Από Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κάθε Τετάρτη στις 20:30

Διάρκεια: 100 λεπτά

Θέατρο Δρόμος

Αγίου Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα

Τηλ. κρατήσεων: 210-8818906

Τιμές Εισιτηρίων:

Γενική είσοδος: 17€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, 65+): 15€

Ομαδικό (5+ άτομα): 14€

Ατέλεια ΣΕΗ, ΕΕΣ, Π.Ε.ΣΥ.Θ.: 6€ (κατόπιν διαθεσιμότητας)

Προπώληση: more.com

* Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ.