Οι Villagers of Ioannina City ετοιμάζονται να βγουν ξανά στον δρόμο, ανακοινώνοντας τέσσερις νέες συναυλίες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της περιοδείας «Venceremos Tour 2027». Το συγκρότημα από τα Ιωάννινα θα επισκεφθεί τη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, πριν ολοκληρώσει τις ελληνικές εμφανίσεις του με μια επιστροφή στην πόλη από την οποία ξεκίνησε η μουσική του διαδρομή.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τους VIC, με αποκορύφωμα τη sold out εμφάνισή τους στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού και τη συναυλία τους στη Μονή Λαζαριστών της Θεσσαλονίκης. Οι νέες ημερομηνίες προστίθενται σε μια περίοδο έντονης συναυλιακής δραστηριότητας, καθώς το συγκρότημα προετοιμάζεται παράλληλα για την ευρωπαϊκή και βρετανική περιοδεία του 2027.

Ένας νέος δίσκος, η ίδια ανήσυχη μουσική ταυτότητα

Στο επίκεντρο των εμφανίσεων βρίσκεται το «Venceremos», το album που κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2026 από τη Napalm Records, επτά χρόνια μετά το Age of Aquarius.

Με εννέα συνθέσεις, ο δίσκος συνεχίζει τη μουσική αναζήτηση των Villagers of Ioannina City, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά τις βαριές ηλεκτρικές κιθάρες, την ψυχεδέλεια, το progressive rock και τους ήχους της ηπειρώτικης παράδοσης.

Αυτή η ιδιαίτερη συνύπαρξη φαινομενικά διαφορετικών μουσικών κόσμων υπήρξε από την αρχή ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκροτήματος. Από το Riza μέχρι το Age of Aquarius, οι VIC κατάφεραν να δημιουργήσουν έναν αναγνωρίσιμο ήχο, στον οποίο το παραδοσιακό στοιχείο δεν λειτουργεί ως διακοσμητική προσθήκη, αλλά ως αναπόσπαστο μέρος της σύνθεσης.

Το Venceremos προχωρά αυτή την προσέγγιση ακόμη παραπέρα. Μέσα από μια δυστοπική αφήγηση, οι στίχοι και η μουσική περιστρέφονται γύρω από τον φόβο, τον έλεγχο, την αντίσταση και την αναζήτηση της ελευθερίας. Τραγούδια όπως τα «Ghosts in the Sky», «Home», «Here and Now» και το ομώνυμο «Venceremos» συνθέτουν έναν δίσκο με έντονο κοινωνικό και υπαρξιακό χαρακτήρα.

Το ενδιαφέρον για τις νέες συναυλίες βρίσκεται ακριβώς στη συνάντηση αυτού του υλικού με το κοινό. Οι Villagers of Ioannina City έχουν αναπτύξει μια ιδιαίτερα δυνατή σχέση με τις ζωντανές εμφανίσεις, όπου οι εκτενείς συνθέσεις, οι επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί και οι εναλλαγές ανάμεσα στα παραδοσιακά πνευστά και τα βαριά riffs αποκτούν διαφορετική δυναμική.

Από τη Λάρισα μέχρι την επιστροφή στα Ιωάννινα

Η νέα περιοδεία θα ξεκινήσει από τη Λάρισα, θα συνεχιστεί στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και θα ολοκληρωθεί στα Ιωάννινα.

Η τελευταία αυτή εμφάνιση αποκτά έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς η ηπειρώτικη παράδοση, από την οποία το συγκρότημα άντλησε ένα σημαντικό μέρος της μουσικής του ταυτότητας, θα συναντήσει ξανά τον σύγχρονο rock ήχο του στον τόπο καταγωγής του.

Με το Venceremos να αποτελεί πλέον μέρος της δισκογραφίας τους και με νέες συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας, οι Villagers of Ioannina City συνεχίζουν μια διαδρομή που τους έχει οδηγήσει από την ελληνική ανεξάρτητη σκηνή σε ένα ολοένα μεγαλύτερο διεθνές ακροατήριο, χωρίς να απομακρυνθούν από τις μουσικές τους ρίζες.

Πρόγραμμα συναυλιών – Venceremos Tour 2027

Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2027

Circus Entertainment Hub – Λάρισα

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2027

Principal Club Theater – Θεσσαλονίκη

Ανδρέου Γεωργίου 56, Μύλος, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 428088

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2027

Floyd – Αθήνα

Πειραιώς 117, Αθήνα

Τηλ. 210 3416706

Παρασκευή 12 Μαρτίου 2027

Stage – Ιωάννινα

Προπώληση εισιτηρίων:

Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα: Live Nation

Αθήνα: more.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δίσκο, διαβάστε το άρθρο του MusicCorner στο «Venceremos».