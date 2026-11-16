Ένα ζευγάρι που έχει φτάσει σε αδιέξοδο, ένας κολλητός φίλος που μπαίνει ξαφνικά στο σπίτι και ένα σχέδιο που υποτίθεται ότι θα έλυνε το πρόβλημα. Η γαλλική κωμωδία «Μια βδομάδα… το πολύ!» του Clément Michel ανεβαίνει στο Θέατρο Πειραιώς 131, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιώργου Οικονόμου.

Ο Πωλ και η Σοφή είναι ζευγάρι. Εκείνη είναι ερωτευμένη μαζί του, εκείνος όμως κάνει πλέον… άλλα σχέδια. Αντί να της μιλήσει καθαρά, αποφασίζει να ακολουθήσει έναν πολύ πιο περίπλοκο δρόμο: πείθει τον καλύτερό του φίλο, τον Μαρτέν, να μετακομίσει μαζί τους «για μια βδομάδα… το πολύ», ελπίζοντας ότι η αναγκαστική συγκατοίκηση θα κάνει τη Σοφή να αγανακτήσει και να φύγει από μόνη της.

Από εκεί και πέρα, η καθημερινότητα των τριών μετατρέπεται σε μια αλυσίδα παρεξηγήσεων, ψεμάτων, μικρών συμμαχιών και συνεχών ανατροπών. Η φιλία, η γοητεία, η ζήλια, η καλοσύνη και η ανάγκη για προσωπικό χώρο δοκιμάζονται μέσα σε τέσσερις τοίχους, ενώ το αρχικό σχέδιο αρχίζει γρήγορα να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.

Μια σύγχρονη κωμωδία συγκατοίκησης

Το έργο του Clément Michel χτίζεται πάνω σε μια απλή αλλά εύφλεκτη συνθήκη: τρεις άνθρωποι αναγκάζονται να μοιραστούν το ίδιο σπίτι, ο καθένας με διαφορετικές επιθυμίες και διαφορετική ατζέντα. Τα φιλικά χτυπήματα στην πλάτη συνυπάρχουν με χτυπήματα …κάτω από τη μέση, ενώ η συνύπαρξη γίνεται το έδαφος για μια κωμωδία σχέσεων που βασίζεται στην ταχύτητα, τις ανατροπές και τη σύγκρουση χαρακτήρων.

Στους τρεις ρόλους εμφανίζονται οι Αλέκος Συσσοβίτης, Ιωάννης Παπαζήσης και Λυδία Τζανουδάκη.

Οι συντελεστές

Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Οικονόμου

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαρίτα Αμοργιανού

Βοηθός σκηνοθέτη: Τιμόθεος Θάνος

Φωτογραφίες παράστασης: Γιώργος Καλφαμανώλης

Πρεμιέρα: Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

Τετάρτη & Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή & Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:00

Διάρκεια: 90 λεπτά Θέατρο Πειραιώς 131

Πειραιώς 131, Γκάζι – Αθήνα

Τηλέφωνο: 211 1000 365 Εισιτήρια

VIP: 20€

Πλατεία & Εξώστης: 18€

Φοιτητικό / Ανέργων / ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο: 16€ Προπώληση: more.com