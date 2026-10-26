Η «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι ανεβαίνει στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», σε απόδοση, διασκευή και σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια, με τη Λένα Παπαληγούρα στον ομώνυμο ρόλο και τον Γιάννη Τσορτέκη ως Καρένιν.

Η νέα παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού μεταφέρει στη σκηνή το κλασικό μυθιστόρημα του Τολστόι, εστιάζοντας στην προσωπική διαδρομή της Άννας Καρένινα και στις συγκρούσεις που γεννά η επιλογή της να ακολουθήσει τον έρωτά της πέρα από τις κοινωνικές συμβάσεις της εποχής.

Λίγα λόγια για το έργο

Η ιστορία μας μεταφέρει στην αριστοκρατική Ρωσία του 19ου αιώνα, σε μια κοινωνία όπου οι ταξικές διαφορές, οι συμβάσεις και οι προκαταλήψεις καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων.

Σε ένα ταξίδι της προς τη Μόσχα, προκειμένου να εξομαλύνει τις εντάσεις στον γάμο του αδελφού της, η Άννα θα έχει μια απρόσμενη συνάντηση που θα αλλάξει τη ζωή της. Ο κόμης Αλεξέι Βρόνσκι γίνεται η αφορμή για να ξυπνήσουν μέσα της συναισθήματα που μέχρι τότε δεν είχε τολμήσει να εκφράσει.

Παρότι είναι παντρεμένη με τον αυστηρό και ψυχρό αξιωματούχο Καρένιν, η Άννα παρασύρεται σε έναν θυελλώδη έρωτα με τον Βρόνσκι, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και τη θέση της στην υψηλή κοινωνία. Η αναζήτησή της για προσωπική ευτυχία τη φέρνει αντιμέτωπη με τον σύζυγό της, με την κοινωνία αλλά και με τις συνέπειες των δικών της επιλογών.

Ο Καρένιν, θέλοντας να αποφύγει το κοινωνικό σκάνδαλο, αρνείται να της δώσει διαζύγιο ακόμη και όταν μαθαίνει για την εγκυμοσύνη της από τον Βρόνσκι. Η κοινωνική απομόνωση, η άκαμπτη στάση του συζύγου της και η αυξανόμενη ανασφάλεια για τη σχέση της με τον Βρόνσκι οδηγούν σταδιακά την Άννα σε ψυχική και εσωτερική διάλυση.

Μέσα από την πορεία της ηρωίδας, ο Τολστόι πραγματεύεται ζητήματα όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, ο έρωτας, η ζήλια, ο θάνατος και οι κοινωνικές επιταγές, θέτοντας ταυτόχρονα το διαχρονικό ερώτημα γύρω από το τίμημα της προσωπικής ελευθερίας.

Πρωταγωνιστούν:

Λένα Παπαληγούρα

Γιάννης Τσορτέκης

Ιωάννης Παπαζήσης

Γιώργος Ξούλος

Ιβάν Σβιτάιλο

Ελένη Καρακάση

Νεφέλη Κουρή

Μελίνα Λεφαντζή

Χρήστος Γιάνναρης

Στον ρόλο της Βρόνσκαγια: Ηρώ Μουκίου

Παίζουν:

Μανώλης Γεραπετρίτης

Κωνσταντίνα Δαυλίτη

Γιάννης Ζαράγκαλης

Νικόλ Ιακωβάκη

Δημήτρης Καστελλάνος

Ορνέλα Λούτη

Αργυρώ Μητρογιάννη

Κοραλία Τσόγκα

Γιώργος Τσουρουνάκης

Μάρκος Ξύδης

Και τα παιδιά:

Άρης Βαλλιάνος

Αντώνης Βιτάλης

Χρίστος Πλάτανος

Μετάφραση από το πρωτότυπο: Ιβάν Σβιτάιλο

Απόδοση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Μουσική: Στέφανος Κορκολής

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Video art: Παντελής Μάκκας

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Χορογραφίες: Φώτης Διαμαντόπουλος

Φώτα: Μελίνα Μάσχα

Φροντιστήριο: Κατερίνα Σβορώνου

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάρκος Ξύδης

Φωτογραφίες: Διονύσης Κούτσης

Τρέιλερ: Αχιλλέας Τσούτσης

Πρεμιέρα: 6 Νοεμβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 19:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 19:00

«Θέατρον» – Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τηλ.: 212 254 0300

Τιμές εισιτηρίων:

VVIP: 65€

VIP: 60€

Ζώνη Α’: 52€

Ζώνη Β’: 45€

Ζώνη Γ’: 35€

Ζώνη Δ’: 25€

Θεωρείο Α’: 20€

Θεωρείο Β’: 18€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ΑμεΑ, φοιτητές, νέους έως 26 ετών και ανέργους, καθώς και για ομαδικές κρατήσεις από 20 άτομα και πάνω.

Προπώληση: theatron254.gr

Στα ταμεία του Θεάτρου, Πειραιώς 254, Ταύρος

Τηλεφωνικά: 212 254 3000, 698 254 0300

Ομαδικές κρατήσεις:

698 254 0015

212 254 0300

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης.