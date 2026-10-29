Η «Δεσποινίς Τζούλια» του Αύγουστου Στρίντμπεργκ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Χώρος, σε σκηνοθεσία Γιάννη Τσορτέκη. Ο ίδιος και η Έλενα Μαυρίδου κρατούν τους δύο κεντρικούς ρόλους, ενώ τη διανομή συμπληρώνει η Νεκταρία Γιαννουδάκη.

Γραμμένη το 1888, η «Δεσποινίς Τζούλια» αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά έργα του νατουραλιστικού θεάτρου και τοποθετεί στο κέντρο της μια σύγκρουση επιθυμίας, κοινωνικής θέσης και εξουσίας.

Μια αριστοκράτισσα γυναίκα, ένας υπηρέτης και μια μαγείρισσα βρίσκονται παγιδευμένοι σε ένα παιχνίδι έλξης, κοινωνικής ανισότητας και ανταγωνισμού. Μέσα σε μία μόνο νύχτα, οι ρόλοι ανατρέπονται, η κοινωνική ιεραρχία κλονίζεται και οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με τα πιο ευάλωτα και βίαια κομμάτια τους.

Στην παράσταση του Θεάτρου Χώρος, η ιστορία της Τζούλιας και του Ζαν δεν αντιμετωπίζεται ως ένα απλό ερωτικό δράμα, αλλά ως μια ακραία αναμέτρηση δύο ανθρώπων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον ρόλο που τους έχει επιβληθεί. Η Τζούλια, κόρη αριστοκρατικής οικογένειας, βρίσκεται αντιμέτωπη με τα όρια της κοινωνικής της θέσης και της προσωπικής της ελευθερίας. Ο Ζαν, υπηρέτης του σπιτιού, βλέπει στην έλξη τους μια πιθανότητα κοινωνικής ανόδου αλλά και μια ευκαιρία επιβολής.

Ανάμεσά τους, η Κριστίν παρατηρεί και λειτουργεί ως ακόμη ένας κρίκος σε έναν μηχανισμό που οδηγεί στη σύγκρουση.

Η σκηνοθετική προσέγγιση

Ο Γιάννης Τσορτέκης εστιάζει στις μετατοπίσεις δύναμης ανάμεσα στους χαρακτήρες και στον τρόπο με τον οποίο η οικειότητα μετατρέπεται σε ρήγμα. Στη νέα σκηνική εκδοχή, η μουσική λειτουργεί ως διαρκής παλμός που συνοδεύει την ψυχολογική διαδρομή των προσώπων και εντείνει την αίσθηση ότι η σύγκρουση δεν μπορεί πλέον να ανακοπεί.

Η ιστορία της Τζούλιας και του Ζαν ξεδιπλώνεται μέσα από μια συνεχή εναλλαγή εξουσίας: από την κοινωνική θέση και την καταγωγή, στο πεδίο της επιθυμίας, της χειραγώγησης και της ψυχολογικής επικράτησης.

Κείμενο: Αύγουστος Στρίντμπεργκ

Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνοθεσία: Γιάννης Τσορτέκης

Πρωτότυπη μουσική / σχεδιασμός ήχου: Γιώργος Μαυρίδης

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλλης

Σκηνική εγκατάσταση: Παναγιώτης Κουλουράς

Βοηθός σκηνοθέτη: Στάθης Γεωργαντζής

Φωτογράφιση: Πάτροκλος Σκαφίδας

Επικοινωνία – Media Relations: Μαρία Τσολάκη

Οργάνωση παραγωγής: Γιάννα Αλ Νακά

Διανομή:

Τζούλια: Έλενα Μαυρίδου

Ζαν: Γιάννης Τσορτέκης

Κριστίν: Νεκταρία Γιαννουδάκη

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πρεμιέρα: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα στις 18:30 και 21:00

Θέατρο Χώρος

Πραβίου 6-8, Αθήνα

Τιμές εισιτηρίων:

16€ γενική είσοδος

14€ φοιτητικό / ανέργων / ΑμεΑ / 65+

10€ ατέλεια

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