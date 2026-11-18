Δεν έχουν όλα τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια κουδουνάκια, χαρούμενα ρεφρέν και ατελείωτες ευχές. Κάποια προτιμούν να σταθούν σε εκείνη την πιο ήσυχη πλευρά των γιορτών, όταν οι αναμνήσεις γίνονται εντονότερες και οι άνθρωποι που μας λείπουν μοιάζουν να βρίσκονται λίγο πιο κοντά μας. Σε αυτή την ατμόσφαιρα κινούνται οι Europe με το «This Time of Year», το οποίο απέκτησε ένα ολοκαίνουργιο, χριστουγεννιάτικο videoclip.

Το τραγούδι φέρει τη δημιουργική υπογραφή δύο παλιών συνεργατών, του Joey Tempest και του Mic Michaeli. Η αρχική μελωδία γεννήθηκε σε μία από τις νυχτερινές συναντήσεις τους, με τον ίδιο αυθόρμητο τρόπο που είχαν δημιουργήσει στο παρελθόν τραγούδια όπως το «Carrie» και το «Walk the Earth».

Η μουσική, ωστόσο, χρειάστηκε να περιμένει αρκετά χρόνια μέχρι να αποκτήσει τους στίχους της. Όπως εξηγεί ο Tempest, η έμπνευση ήρθε κάποια περίοδο Χριστουγέννων, όταν συνειδητοποίησε πόσο διαφορετικά βιώνουμε τα συναισθήματά μας αυτές τις ημέρες. Οι αναμνήσεις αγαπημένων προσώπων, η νοσταλγία, αλλά και η ελπίδα μιας καινούργιας αρχής έγιναν τελικά το κεντρικό θέμα του τραγουδιού.

Ο τραγουδιστής περιγράφει το αποτέλεσμα ως μια μικρή γιορτινή στιγμή, με μια δόση από εκείνη την παλιά, χαρακτηριστική σκανδιναβική μελαγχολία.

Αυτή ακριβώς τη διάθεση επιχειρεί να μεταφέρει και το νέο videoclip, σε σκηνοθεσία του Patric Ullaeus, σταθερού συνεργάτη των Europe. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας τον Σεπτέμβριο του 2026, με εικόνες που συνδυάζουν τη βόρεια ευρωπαϊκή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα, το συναίσθημα και διακριτικές πινελιές χιούμορ.

Το «This Time of Year» περιλαμβάνεται στο δωδέκατο studio album των Europe, «Come This Madness», που κυκλοφόρησε στις 25 Σεπτεμβρίου από τη Silver Lining Music, σηματοδοτώντας την επιστροφή του συγκροτήματος στη δισκογραφία έπειτα από εννέα χρόνια.

Και μπορεί οι περισσότεροι να συνδέουν τους Europe με τον εκρηκτικό ήχο του «The Final Countdown», όμως αυτή τη φορά οι Σουηδοί επιλέγουν μια διαφορετική διαδρομή. Χωρίς να εγκαταλείπουν τη μελωδική rock ταυτότητά τους, μας θυμίζουν ότι τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο μια γιορτή χαράς. Είναι και η εποχή που κοιτάζουμε πίσω, θυμόμαστε, συγκινούμαστε και, ίσως, βρίσκουμε το κουράγιο να αρχίσουμε ξανά.