Οι Europe επιστρέφουν με το «Come This Madness», το δωδέκατο studio album τους και το πρώτο μετά το «Walk the Earth» του 2017. Ο δίσκος κυκλοφορεί σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, από τη Silver Lining Music και τη Hell & Back Recordings, με έντεκα τραγούδια που σηματοδοτούν μια νέα περίοδο για το σουηδικό συγκρότημα.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια χρονιά με ιδιαίτερο βάρος για τους Europe: τέσσερις δεκαετίες έχουν περάσει από το θρυλικό «The Final Countdown». Αυτή τη φορά, όμως, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο υλικό τους, το οποίο παρουσίασαν σταδιακά τους προηγούμενους μήνες.

Η δημιουργία του νέου δίσκου

Το «Come This Madness» ηχογραφήθηκε στα RMV Studios της Στοκχόλμης, με παραγωγό τον Tom Dalgety και τη μίξη να αναλαμβάνει ο Mike Fraser. Στα δεύτερα φωνητικά συμμετέχουν ως καλεσμένοι ο Tobias Forge των Ghost και ο Mikael Åkerfeldt των Opeth.

Ο Joey Tempest, ο John Norum, ο John Levén, ο Mic Michaeli και ο Ian Haugland βρίσκονται ξανά μαζί στον δίσκο. Μιλώντας για τη δημιουργία του, ο Tempest εξήγησε ότι το συγκρότημα ήθελε τραγούδια με το πνεύμα των παλιότερων ηχογραφήσεών του, δυνατές μελωδίες και μεγάλα ρεφρέν. Παράλληλα, είπε πως οι μουσικοί διασκέδασαν δουλεύοντας πάνω στο album στο στούντιο.

Τα τραγούδια που προηγήθηκαν

Το πρώτο δείγμα ήταν το «One on One», με ένα κινηματογραφικό video στο οποίο πρωταγωνιστεί ο ηθοποιός Peter Stormare. Ακολούθησαν το «The Cult of Ignorance» και το «Scandinavian Eyes», ενώ λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του album οι Europe παρουσίασαν και το ομώνυμο τραγούδι.

Σύμφωνα με τον Tempest, οι στίχοι του «Come This Madness» στρέφονται σε όσα συμβαίνουν γύρω μας. Ο ίδιος επιμένει, ωστόσο, ότι η μουσική του συγκροτήματος εξακολουθεί να έχει ως βασικό στοιχείο τη χαρά της δημιουργίας. Το ομώνυμο τραγούδι συνοδεύεται από ένα video montage με στιγμές των Europe από τις εμφανίσεις και τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2026.

Η κυκλοφορία του δίσκου προηγείται της περιοδείας με την οποία οι Europe θα γιορτάσουν τα 40 χρόνια του «The Final Countdown». Η έναρξή της έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου στη Γλασκώβη.