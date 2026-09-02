Οι Europe αποκαλύπτουν το νέο τους single «Scandinavian Eyes», συνεχίζοντας την αντίστροφη μέτρηση για την κυκλοφορία του δωδέκατου studio album τους, «Come This Madness».

Το νέο τραγούδι κυκλοφόρησε την 1η Σεπτεμβρίου και συνοδεύεται από επίσημο performance video, με το σουηδικό συγκρότημα να στρέφει ξανά την προσοχή στη σύγχρονη πλευρά της μουσικής του, λίγες εβδομάδες πριν παρουσιάσει την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική του δουλειά έπειτα από εννέα χρόνια.

Ένα τραγούδι φτιαγμένο για τη σκηνή

Το «Scandinavian Eyes» βασίζεται σε ένα δυναμικό κιθαριστικό riff, ενώ οι ορχηστρικές πινελιές, οι μελωδικές γραμμές του Joey Tempest και η χαρακτηριστική κιθάρα του John Norum το οδηγούν σε ένα μεγάλο, συναυλιακό ρεφρέν.

Ο Joey Tempest το χαρακτηρίζει ως ένα από τα αγαπημένα του τραγούδια των Europe εδώ και πολύ καιρό, ξεχωρίζοντας τον συνδυασμό του βασικού riff με τις φωνητικές και κιθαριστικές μελωδίες. Όπως εξηγεί, οι στίχοι του μιλούν για τη στιγμή κατά την οποία κάποιος περνά τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο καλό και σε ό,τι δεν είναι «και τόσο καλό».

Ο ήχος του τραγουδιού διατηρεί τα γνώριμα χαρακτηριστικά των Europe, χωρίς να επιχειρεί απλώς να αναπαράγει τις επιτυχίες του παρελθόντος τους. Η hard rock βάση του συγκροτήματος συνδυάζεται με πιο σύγχρονη παραγωγή και ενορχηστρώσεις που προσθέτουν μεγαλύτερη έκταση και θεατρικότητα.

Το επίσημο video

Το «Scandinavian Eyes» συνοδεύεται από ένα performance video σε σκηνοθεσία του Patric Ullaeus. Χωρίς αφηγηματική πλοκή, το clip επικεντρώνεται στην εκτέλεση του τραγουδιού και στη χημεία των πέντε μουσικών.

Στο σημερινό σχήμα των Europe συμμετέχουν οι Joey Tempest στα φωνητικά, John Norum στην κιθάρα, John Levén στο μπάσο, Mic Michaeli στα πλήκτρα και Ian Haugland στα τύμπανα.

Το πρώτο άλμπουμ τους μετά το 2017

Το «Scandinavian Eyes» θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο «Come This Madness», το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου από τη Silver Lining Music και τη Hell & Back Recordings.

Πρόκειται για το δωδέκατο studio album των Europe και το πρώτο μετά το «Walk the Earth» του 2017. Η νέα δουλειά ηχογραφήθηκε στα RMV Studios της Στοκχόλμης, τα οποία ίδρυσαν ο Benny Andersson των ABBA και ο γιος του, Ludvig Andersson.

Την παραγωγή ανέλαβε ο Tom Dalgety, γνωστός από τη συνεργασία του με ονόματα όπως οι Ghost, Rammstein, Pixies, The Cult και Opeth, ενώ τη μίξη έκανε ο Mike Fraser, ο οποίος έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τους AC/DC, Metallica και Van Halen.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν επίσης στα δεύτερα φωνητικά δύο ιδιαίτερα σημαντικές μορφές της σύγχρονης σουηδικής rock και metal σκηνής: ο Tobias Forge των Ghost και ο Mikael Åkerfeldt των Opeth.

Σαράντα χρόνια από το «The Final Countdown»

Η νέα δισκογραφική περίοδος των Europe συμπίπτει με τη συμπλήρωση 40 χρόνων από το άλμπουμ «The Final Countdown», το οποίο κυκλοφόρησε το 1986 και μετέτρεψε το συγκρότημα σε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα ευρωπαϊκά rock ονόματα παγκοσμίως.

Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του «Come This Madness», οι Europe θα ξεκινήσουν περιοδεία για την επέτειο του ιστορικού άλμπουμ, συνδέοντας τα τραγούδια που καθόρισαν την πορεία τους με το νέο υλικό τους.