Τα χείλη της βρίσκονται πάνω σε ένα ξένο πρόσωπο. Τα μάγουλα είναι υπερβολικά ρόδινα, τα δόντια υπερβολικά λευκά και το βλέμμα άδειο. Με τέτοιες εικόνες, η Ella Red στήνει στο «Thief» μια ιστορία ψηφιακής οικειοποίησης: κάποιος έχει φτιάξει μια εκδοχή της που εξυπηρετεί τις δικές του επιθυμίες.

Το νέο της single χρησιμοποιεί τη μορφή μιας τεχνητής γυναίκας, με χείλη από κώδικα και καρδιά από μηδενικά και άσους του δυαδικού συστήματος. Η υπόσχεση της αγάπης της απευθύνεται σε όλους, ενώ η ίδια εμφανίζεται προγραμματισμένη να συμφωνεί με εκείνον που την επιθυμεί.

Η αφήγηση γίνεται πιο προσωπική όταν η τραγουδίστρια αντιπαραθέτει τον εαυτό της με αυτό το αντίγραφο. Το «That’s not me» ακούγεται ως διεκδίκηση της ταυτότητάς της απέναντι σε μια εικόνα που κάποιος άλλος μπορεί να διαμορφώσει κατά βούληση.

Ένα τραγούδι που είχε ήδη συναντήσει το κοινό του

Για όσους τη γνωρίζουν τώρα, η Ella Red κινείται στην alt-pop και έχει ήδη παρουσιάσει το πρώτο της άλμπουμ, «It’s not real». Στις επιρροές της καταγράφονται οι Lady Gaga, Billie Eilish και Olivia Rodrigo, ενώ η μουσική της εκπαίδευση περιλαμβάνει πιάνο, κιθάρα και τσέλο.

Στο ντεμπούτο της, τραγούδια όπως τα «Religion», «He asked for it» και «Party animal» συνδέουν την προσωπική έκθεση με πιο θεατρικές και συμβολικές εικόνες. Το «Thief» συνεχίζει αυτή τη χρήση της φαντασίας, στρέφοντας την προσοχή στο όριο ανάμεσα στον άνθρωπο και στην κατασκευασμένη αναπαράστασή του.

Το τραγούδι κυκλοφορεί ως ξεχωριστό single από την Nettwerk Music Group και συνοδεύεται από επίσημο βίντεο.