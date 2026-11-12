Ο Δημήτρης Μητσοτάκης παρουσιάζει το «Πολυτεχνείο», ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο στα θύματα της εξέγερσης κατά της χούντας το 1973. Το single έκανε πρεμιέρα στις 11 Νοεμβρίου 2026, λίγες ημέρες πριν από την επέτειο, με τον ίδιο να υπογράφει τους στίχους, τη μουσική, την ερμηνεία και την ενορχήστρωση.

Η σύνθεση ακολουθεί έναν βαρύ ζεϊμπέκικο ρυθμό, ενώ το βίντεο, με σκηνοθετική επιμέλεια του Θωμά Σίδερη, φέρνει μαζί σύγχρονα πλάνα και αρχειακό υλικό.

Οι δρόμοι της εξέγερσης μέσα στους στίχους

«Αυτοί που δεν φοβήθηκαν και γίνανε θυσία» είναι τα πρώτα λόγια του τραγουδιού. Από εκεί, ο Μητσοτάκης επιστρέφει στη Στουρνάρη και στην Πατησίων, στους δρόμους και στις ταράτσες, δίνοντας στη μνήμη συγκεκριμένο τόπο και ανθρώπινα πρόσωπα.

Οι φωνές για το σχολείο, το ψωμί και την ελευθερία συναντούν τις εικόνες των ερπυστριών και των μαυροφορεμένων μανάδων. Στην τελευταία στροφή, το κρύο του Νοέμβρη, ένα γαρύφαλλο και ένα παλιό τραγούδι συνοδεύουν την ανάμνηση εκείνων που χάθηκαν. Η εικόνα τους μεταμορφώνεται σε λουλούδι που ανθίζει στο τέλος του φθινοπώρου.

Ο Δημήτρης Μητσοτάκης παίζει τύμπανα, μπάσο, ακουστικές κιθάρες και μπαγλαμά. Μαζί του συμμετέχουν ο Οδυσσέας Τζιρίτας στην μπουζουκομάνα, η Ελένη Φουρλάνου στο κλαρίνο και ο Δημήτρης Μεντεσίδης στην τρομπέτα.

Στο τρίφωνο τρίτο μέρος προστίθενται οι φωνές της Κατερίνας Νιάνιου και του Δημήτρη Κοσκινά. Την ηχοληψία, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Γιάννης Πετρογιάννης.

Το αρχειακό υλικό και η ματιά του Θωμά Σίδερη

Ο Θωμάς Σίδερης υπογράφει τόσο τη σκηνοθετική επιμέλεια του βίντεο όσο και τη λήψη των σύγχρονων πλάνων. Το αρχειακό υλικό προέρχεται από το Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο και το αρχείο της σειράς «Αφύλαχτη Διάβαση».

Αυτοί που δεν φοβήθηκαν και γίνανε θυσία

γυρνούν ακόμα άγρυπνοι σε δρόμους και ταράτσες

κι απ’ τη Στουρνάρη ακούγονται βραχνές φωνές και φάλτσες

για το σχολειό, για το ψωμί, για την ελευθερία.

Κι εκείνοι που σκοτώθηκαν και γίνανε σοφόρες

και ρίζωσαν στην άσφαλτο μπροστά στη Πατησίων

θαρρείς κι ακόμα γεύονται τη χλεύη των πληβείων

που ερπύστριες αψήφησαν και μάνες μαυροφόρες.

Απόψε ένα γαρύφαλλο κι ένα παλιό τραγούδι

Νοέμβρη μεσοπάτησες και έχει πιάσει κρύο

μα εκείνοι που δεν γύρισαν απ’ το Πολυτεχνείο

στα τέλη του φθινόπωρου, ανθίζουν σαν λουλούδι.