Ένα αναμμένο τζάκι, ένα στρωμένο τραπέζι, αγαπημένα πρόσωπα συγκεντρωμένα γύρω του. Η εικόνα είναι γνώριμη, σχεδόν αυτονόητη όταν σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα. Ο Bryan Adams, όμως, στο καινούργιο του τραγούδι «The Christmas Spirit», μας καλεί να κοιτάξουμε και λίγο πιο μακριά. Εκεί όπου η γιορτινή θαλπωρή δεν είναι δεδομένη για όλους.

Ο Καναδός rock star παρουσιάζει μια νέα, πρωτότυπη χριστουγεννιάτικη σύνθεση. Αυτή τη φορά δεν τον απασχολούν τόσο οι γιορτινές διασκεδάσεις ή οι παραδοσιακές εικόνες των Χριστουγέννων, όσο η ουσία που κρύβεται πίσω από αυτές.

Στους στίχους του, ο Adams ξεκινά από την ασφάλεια ενός σπιτιού όπου η οικογένεια βρίσκεται συγκεντρωμένη, προστατευμένη από το κρύο του χειμώνα. Σύντομα, όμως, η ματιά του μεταφέρεται έξω από τους τέσσερις τοίχους. Σε ανθρώπους που αγωνίζονται να επιβιώσουν, σε οικογένειες που στερούνται βασικά αγαθά και σε όσους αναζητούν λίγη ζεστασιά στους παγωμένους δρόμους.

Το μήνυμα είναι απλό, αλλά ουσιαστικό: το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν εξαντλείται στις ευχές, στα στολίδια και στα δώρα. Βρίσκεται κυρίως στην προθυμία να μοιραστούμε όσα έχουμε, χωρίς να περιμένουμε κάποιο αντάλλαγμα.

Η σύνθεση φέρει την υπογραφή του ίδιου του Bryan Adams και παρουσιάζεται μέσα από ένα βίντεο ζωντανής εκτέλεσης, ηχογραφημένο στο Warehouse Studio του Βανκούβερ, στο πλαίσιο της τηλεοπτικής μουσικής παραγωγής «A Great Big Holiday Jam 26». Τη σκηνοθεσία συνυπογράφουν ο Adams και ο Brayden Dereniwski.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιλογή του τραγουδιστή να μιλήσει για την κοινωνική ανισότητα μέσα από ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, χωρίς να εγκαταλείπει την αισιόδοξη διάθεση που συνδέεται με τις γιορτές. Αντί να περιγράφει απλώς έναν κόσμο γεμάτο προβλήματα, προτείνει μια πολύ συγκεκριμένη στάση ζωής: να αναγνωρίζουμε την καλή μας τύχη και να μη λησμονούμε εκείνους που δεν τη μοιράζονται.

Το «The Christmas Spirit» αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο album «A Great Big Holiday Jam: Bryan Adams & Friends (2026)», το οποίο αναμένεται στις 7 Δεκεμβρίου. Πρόκειται για μια συλλογή 14 χριστουγεννιάτικων τραγουδιών, με τη συμμετοχή σημαντικών Καναδών καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Sarah McLachlan, οι Blue Rodeo, οι The Trews, οι The East Pointers και η Lindsay Ell.

Για τον Bryan Adams, λοιπόν, το χριστουγεννιάτικο πνεύμα δεν μετριέται με το πόσο φωτεινό είναι το δέντρο μας, αλλά με το πόσο φως μπορούμε να μεταφέρουμε και έξω από το σπίτι μας…