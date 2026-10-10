Ο Bryan Adams κυκλοφόρησε το «How’s it goin’», το ομώνυμο τραγούδι του νέου του άλμπουμ, που αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Bad Records. Πρόκειται για έναν δίσκο αφιερωμένο στον Καναδά, την πατρίδα του, και το νέο single δίνει τον τόνο με μια διαδρομή γεμάτη τόπους, εικόνες και χιούμορ.

Από τη βροχή του Βανκούβερ και τις απέραντες πεδιάδες μέχρι το Μόντρεαλ, τις ανατολικές επαρχίες και το Γιούκον, το τραγούδι χρησιμοποιεί μια απλή καθημερινή ερώτηση για να ξεδιπλώσει τη δική του ματιά στη χώρα. Κυκλοφόρησε στις 9 Οκτωβρίου, μαζί με βίντεο κλιπ.

Ένα ζωηρό τραγούδι με ακουστικές κιθάρες

Το «How’s it goin’» βασίζεται σε γρήγορο ρυθμό και ακουστικό ήχο, αφήνοντας χώρο στις μικρές παρατηρήσεις και τις πολιτισμικές αναφορές του Adams. Η διάθεσή του είναι παιχνιδιάρικη: οι περιοχές που κατονομάζει δεν σχηματίζουν έναν ταξιδιωτικό κατάλογο, αλλά γίνονται μέρος ενός τραγουδιού για την καθημερινή ζωή στον Καναδά.

Ως ομώνυμο κομμάτι, παρουσιάζει και μία πλευρά του επερχόμενου δίσκου. Ο Adams έχει ανακοινώσει ότι στο άλμπουμ θα συναντηθούν η rock με την country και τη folk, καθώς θα αφηγείται διαφορετικές ιστορίες του τόπου του.

Πώς ξεκίνησε η ιδέα για το άλμπουμ

Η αφετηρία ήταν ένα τραγούδι που έγραψε ο Adams για το ντοκιμαντέρ Canada’s Wild Eastern Edge. Όπως εξήγησε ο ίδιος, η έρευνα που έκανε για εκείνη τη δουλειά τού έδωσε την έμπνευση να γράψει περισσότερα κομμάτια για τον Καναδά. Η ιδέα εξελίχθηκε σε έναν ολόκληρο δίσκο και τον οδήγησε, όπως είπε, σε κάπως διαφορετική μουσική κατεύθυνση.

Η θεματική αυτή φαίνεται ήδη σε τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει. Το «51st State» μιλά για την καναδική ταυτότητα, ενώ το «The Ballad of Terry Fox» τιμά τον αθλητή που ξεκίνησε να διασχίσει τη χώρα τρέχοντας, συγκεντρώνοντας χρήματα για την έρευνα κατά του καρκίνου. Είναι δύο πολύ διαφορετικές ιστορίες που θα βρεθούν στο ίδιο άλμπουμ.

Δώδεκα τραγούδια, διαφορετικές όψεις μιας χώρας

Στη λίστα των τραγουδιών του How’s it goin’ υπάρχουν τίτλοι όπως «Highway 16», «The Battle of Lundy’s Lane», «When Canada Joined Newfoundland» και «Canada’s Wild Eastern Edge». Άλλοι παραπέμπουν σε διαδρομές και τόπους, άλλοι σε πρόσωπα ή γεγονότα. Το πώς θα συνδεθούν μουσικά θα φανεί όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος.

Η βασική έκδοση θα περιλαμβάνει 12 τραγούδια, με το «Lake Ontario» ως επιπλέον κομμάτι στην ψηφιακή έκδοση. Εκτός από CD και βινύλιο, έχει ανακοινωθεί και ειδική έκδοση σε μορφή βιβλίου, με τους στίχους και εικόνες σχετικές με τις ιστορίες του άλμπουμ. Μέχρι τις 6 Νοεμβρίου, το «How’s it goin’» είναι η πιο άμεση γνωριμία με αυτή τη νέα πλευρά του Bryan Adams.