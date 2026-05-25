Ο Bryan Adams επιστρέφει στην Ελλάδα το 2026, όχι για μία αλλά για δύο διαφορετικές συναυλιακές εμπειρίες. Πρώτα, στις 28 Ιουνίου, θα εμφανιστεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με το ιδιαίτερο ακουστικό σχήμα “The Bare Bones Live”.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 19 Δεκεμβρίου, θα επιστρέψει στην Αθήνα, στο Telekom Center Athens, με την περιοδεία “Roll With The Punches Tour”, κλείνοντας εκεί την ευρωπαϊκή διαδρομή του 2026.

Δύο βραδιές, δύο εντελώς διαφορετικές όψεις του ίδιου καλλιτέχνη: από τη γυμνή, άμεση δύναμη της φωνής και της κιθάρας, μέχρι το μεγάλο ροκ show ενός δημιουργού που εδώ και δεκαετίες παραμένει συνδεδεμένος με μερικές από τις πιο αναγνωρίσιμες μελωδίες της παγκόσμιας pop rock σκηνής.

Η ακουστική πλευρά του Bryan Adams στη Θεσσαλονίκη

Στις 28 Ιουνίου 2026, ο Bryan Adams θα ανέβει στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης για να παρουσιάσει το “The Bare Bones Live”, μια 100% ακουστική συναυλία που βασίζεται στην αμεσότητα και την οικειότητα.

Τρία χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στην πόλη, ο Καναδός τραγουδοποιός επιστρέφει με ένα πρόγραμμα που αφήνει στην άκρη τη μεγάλη παραγωγή και φέρνει στο προσκήνιο τον ίδιο τον πυρήνα των τραγουδιών: τη φωνή, την κιθάρα, το πιάνο και τις ιστορίες πίσω από τη μουσική. Για περίπου δύο ώρες, ο Adams θα εμφανιστεί με την κιθάρα του, έχοντας στο πλευρό του μόνο τον πιανίστα Gary Breit, τον μουσικό που τον συνοδεύει εδώ και χρόνια στα ακουστικά shows του.

Ο Gary Breit συνεργάζεται με τον Bryan Adams από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 και έχει συνδεθεί με πολλές από τις ζωντανές εμφανίσεις του. Στο πλαίσιο του “Bare Bones”, ο ρόλος του είναι καθοριστικός, καθώς το πιάνο του λειτουργεί σαν δεύτερη φωνή δίπλα στην κιθάρα και στη χαρακτηριστική βραχνάδα του Adams.

Σε αυτή τη μορφή, τραγούδια όπως τα “Run to You”, “Cuts Like a Knife”, “It’s Only Love”, “Here I Am”, “I Finally Found Someone” και φυσικά το “(Everything I Do) I Do It For You” αποκτούν άλλη διάσταση. Χωρίς τον ηλεκτρισμό της μεγάλης ροκ μπάντας, οι μελωδίες έρχονται πιο κοντά στον ακροατή και θυμίζουν γιατί ο Bryan Adams κατάφερε να χτίσει μια καριέρα που άντεξε στον χρόνο.

Από το “Summer of ’69” στο “Roll With The Punches”

Ο Bryan Adams ανήκει σε εκείνη τη γενιά καλλιτεχνών που κατάφεραν να συνδέσουν το ροκ τραγούδι με το μεγάλο κοινό χωρίς να χάσουν την προσωπική τους ταυτότητα. Με καριέρα που ξεπερνά τις τέσσερις δεκαετίες, έχει υπογράψει επιτυχίες που έγιναν κομμάτι της συλλογικής μνήμης, όπως τα “Summer of ’69”, “Heaven”, “Run to You”, “Please Forgive Me”, “Have You Ever Really Loved a Woman?” και “(Everything I Do) I Do It For You”.

Η φωνή του, άμεσα αναγνωρίσιμη, κινείται πάντα ανάμεσα στη ροκ ένταση και στη συναισθηματική μπαλάντα. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα τραγούδια του πέρασαν από τα ραδιόφωνα των 80s και των 90s στις επόμενες γενιές, είτε μέσα από συναυλίες, είτε μέσα από ταινίες, είτε μέσα από τις αμέτρητες επανεκτελέσεις και προσωπικές αναμνήσεις των ακροατών.

Στη διαδρομή του έχει κερδίσει Grammy, πολλά American Music Awards, ενώ έχει υπάρξει υποψήφιος για Όσκαρ και Χρυσές Σφαίρες. Έχει επίσης τιμηθεί ως Companion of the Order of Canada, μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις της χώρας του.

Η μεγάλη ροκ βραδιά της Αθήνας

Η δεύτερη ελληνική στάση του 2026 θα είναι διαφορετικού χαρακτήρα. Το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2026, ο Bryan Adams θα εμφανιστεί στο Telekom Center Athens με την περιοδεία “Roll With The Punches Tour”.

Εκεί, το κοινό θα συναντήσει την ηλεκτρική πλευρά του Adams: τη μεγάλη σκηνική παραγωγή, την ενέργεια της μπάντας, τα νέα τραγούδια και φυσικά τις μεγάλες επιτυχίες που έχουν σημαδέψει την καριέρα του. Η συναυλία της Αθήνας έρχεται τρία χρόνια μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στον ίδιο χώρο και αναμένεται να λειτουργήσει ως μεγάλο φινάλε της ευρωπαϊκής περιοδείας του.

Το “Roll With The Punches” είναι το πιο πρόσφατο ολοκληρωμένο στούντιο άλμπουμ του Bryan Adams και κυκλοφόρησε το 2025 μέσα από τη δική του εταιρεία, Bad Records. Η ίδρυση της Bad Records σηματοδότησε μια νέα περίοδο για τον Adams, καθώς πλέον κυκλοφορεί τη μουσική του ως ανεξάρτητος καλλιτέχνης, έχοντας μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στο υλικό, την εικόνα και τη διαχείριση της καριέρας του.

Το άλμπουμ έχει ήδη ξεχωρίσει και σε επίπεδο διακρίσεων, καθώς είναι υποψήφιο στα JUNO Awards 2026 στην κατηγορία Rock Album of the Year. Στο πρόγραμμα της περιοδείας, τα νεότερα τραγούδια συναντούν τα κλασικά κομμάτια που το κοινό περιμένει πάντα να ακούσει, δημιουργώντας ένα setlist που ενώνει διαφορετικές περιόδους της καριέρας του.

Μια σχέση που κρατά χρόνια

Η σχέση του Bryan Adams με το ελληνικό κοινό έχει αποδειχθεί σταθερή μέσα στον χρόνο. Κάθε επιστροφή του στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται σαν συνάντηση με έναν καλλιτέχνη που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα τραγούδια του έχουν ακουστεί σε ραδιόφωνα, ταινίες, προσωπικές στιγμές, συναυλίες και playlists που περνούν από γενιά σε γενιά.

Αυτό κάνει και τις δύο εμφανίσεις του 2026 ξεχωριστές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει την ευκαιρία να τον δει σε μια πιο γυμνή, σχεδόν εξομολογητική μορφή, με το “The Bare Bones Live”. Η Αθήνα, από την άλλη, θα ζήσει τη μεγάλη ροκ πλευρά του, μέσα από το “Roll With The Punches Tour”.

Ο ίδιος έχει πει κάποτε πως το rock ’n’ roll σε κρατά νέο. Στην περίπτωσή του, η φράση μοιάζει λιγότερο με ατάκα και περισσότερο με περιγραφή μιας καριέρας που συνεχίζει να κινείται, να περιοδεύει και να συναντά ξανά το κοινό της.

Πληροφορίες συναυλιών

Θεσσαλονίκη

Bryan Adams – The Bare Bones Live

28 Ιουνίου 2026

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Προπώληση: more.com

Αθήνα

Bryan Adams – Roll With The Punches Tour

19 Δεκεμβρίου 2026

Telekom Center Athens

Προπώληση: more.com