Ο Bryan Adams παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «The Ballad of Terry Fox», αποτίοντας φόρο τιμής σε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας του Καναδά.

Πίσω από το νέο single βρίσκεται μια αληθινή ιστορία που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της μουσικής: εκείνη του Terry Fox, ενός νεαρού αθλητή που έχασε το δεξί του πόδι από καρκίνο και αποφάσισε να διασχίσει τρέχοντας τον Καναδά για να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα κατά της ασθένειας.

Το ταξίδι του δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Όμως μέχρι να αναγκαστεί να σταματήσει, είχε τρέξει 5.373 χιλιόμετρα σε μόλις 143 ημέρες!

Η διάγνωση που άλλαξε τη ζωή του

Ο Terry Fox ήταν μόλις 18 ετών όταν, το 1977, διαγνώστηκε με οστεοσάρκωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου των οστών. Οι γιατροί αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν το δεξί του πόδι πάνω από το γόνατο.

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας του, ο Fox βρέθηκε δίπλα σε άλλους ασθενείς με καρκίνο, πολλοί από τους οποίους ήταν παιδιά. Η εμπειρία αυτή τον οδήγησε στην απόφαση να κάνει κάτι που εκείνη την εποχή έμοιαζε σχεδόν αδιανόητο. Να τρέξει από τη μία άκρη του Καναδά μέχρι την άλλη με ένα τεχνητό πόδι, συγκεντρώνοντας χρήματα για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Το εγχείρημα ονομάστηκε «Marathon of Hope».

Ένας μαραθώνιος κάθε μέρα

Στις 12 Απριλίου 1980, ο Terry Fox βούτηξε το τεχνητό του πόδι στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο St. John’s της Newfoundland, για να σηματοδοτήσει την έναρξη της προσπάθειά του και ξεκίνησε να τρέχει προς τα δυτικά, προς τον Ειρηνικό Ωκεανό! Ο στόχος του ήταν εξωπραγματικός. Σχεδίαζε να διασχίσει ολόκληρο τον Καναδά, καλύπτοντας περίπου έναν μαραθώνιο την ημέρα!

Στην αρχή ελάχιστοι άνθρωποι γνώριζαν ποιος ήταν. Καθώς όμως περνούσαν οι εβδομάδες, η ιστορία του άρχισε να εξαπλώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι δρόμοι γέμιζαν κόσμο που περίμενε να τον δει να περνά. Οι δωρεές αυξάνονταν και ο 21χρονος Fox εξελισσόταν σε σύμβολο μιας ολόκληρης χώρας.

Και συνέχιζε να τρέχει…

Μέρα με τη μέρα, με βροχή, κρύο, ζέστη και έναν τρόπο τρεξίματος που επιβάρυνε τρομερά το σώμα του εξαιτίας του τεχνητού μέλους.

Η στιγμή που αναγκάστηκε να σταματήσει

Την 1η Σεπτεμβρίου 1980, έξω από το Thunder Bay του Ontario, ο Terry Fox ένιωσε έντονο πόνο στο στήθος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο καρκίνος είχε επιστρέψει και είχε εξαπλωθεί στους πνεύμονές του.

Ύστερα από 143 συνεχόμενες ημέρες και 5.373 χιλιόμετρα, το «Marathon of Hope» τελείωσε.

Ο Fox ανακοίνωσε ότι έπρεπε να σταματήσει προσωρινά, αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι θα επέστρεφε για να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Δεν τα κατάφερε…

Ο Terry Fox πέθανε στις 28 Ιουνίου 1981, έναν μήνα πριν συμπληρώσει τα 23 του χρόνια.

Ο αγώνας που δεν σταμάτησε μαζί του

Ο Terry Fox δεν κατάφερε να φτάσει στον Ειρηνικό Ωκεανό. Η προσπάθειά του, όμως, πέτυχε κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 1981, το «Marathon of Hope» είχε συγκεντρώσει περισσότερα από 24 εκατομμύρια δολάρια, περίπου ένα δολάριο για κάθε Καναδό της εποχής!

Μετά τον θάνατό του δημιουργήθηκε το Terry Fox Run, ένας ετήσιος μη αγωνιστικός δρόμος που πραγματοποιείται πλέον σε δεκάδες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι δράσεις που φέρουν το όνομά του έχουν συγκεντρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Ο Bryan Adams μετατρέπει την ιστορία του σε τραγούδι

Περισσότερα από 45 χρόνια μετά το «Marathon of Hope», ο Bryan Adams επιστρέφει στην ιστορία του συμπατριώτη του μέσα από το «The Ballad of Terry Fox».

Το τραγούδι δεν επιχειρεί απλώς να μνημονεύσει έναν εθνικό ήρωα του Καναδά. Ακολουθεί τη διαδρομή ενός νεαρού ανθρώπου που βρέθηκε αντιμέτωπος με μια ασθένεια που άλλαξε τη ζωή του και επέλεξε να μετατρέψει τη δική του δοκιμασία σε προσπάθεια να βοηθήσει άλλους.

Για τον Adams, που αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους Καναδούς καλλιτέχνες παγκοσμίως, η ιστορία έχει και έντονο προσωπικό και εθνικό συμβολισμό. Ο ίδιος περιγράφει τον Terry Fox ως έναν άνθρωπο που απέδειξε τι μπορεί να συμβεί όταν κάποιος αρνείται να εγκαταλείψει έναν σκοπό στον οποίο πιστεύει.

Το «Run Terry Run» και η προσωπική ανάμνηση του Bryan Adams

Το «The Ballad of Terry Fox» δεν αποτελεί μια μεμονωμένη κυκλοφορία. Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο νέο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ «Run Terry Run» του Sean Menard, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία του επίσημου video clip.

Η ταινία επιστρέφει στο ιστορικό «Marathon of Hope» μέσα από μια ιδιαίτερα πολύτιμη πηγή: το οικογενειακό αρχείο του Terry Fox. Οι δημιουργοί απέκτησαν πρόσβαση σε 96 μπομπίνες με μέχρι σήμερα άγνωστο οπτικό υλικό και ηχητικές συνεντεύξεις, που παρέμεναν ανέγγιχτες επί 45 χρόνια.

Το ντοκιμαντέρ επιχειρεί έτσι να παρουσιάσει όχι μόνο τον εθνικό ήρωα που γνώρισε ο Καναδάς, αλλά και τον νεαρό άνθρωπο πίσω από τον μύθο, καταγράφοντας τις δυσκολίες, την προετοιμασία και τις προσωπικές στιγμές μιας διαδρομής που έμελλε να μείνει στην ιστορία.

Για τον Bryan Adams, όμως, η ιστορία του Terry Fox δεν είναι κάτι που γνώρισε εκ των υστέρων. Την έζησε καθώς συνέβαινε.

Το 1980 ο Adams ήταν 20 ετών και έκανε τα πρώτα του βήματα, περιοδεύοντας στον Καναδά και παίζοντας σε μικρά clubs χωρητικότητας περίπου 200 ατόμων. Ο Terry ήταν μόλις έναν χρόνο μεγαλύτερός του. Ο Adams θυμάται ακόμη την 1η Σεπτεμβρίου 1980, όταν ο Fox αναγκάστηκε να διακόψει το τρέξιμό του κοντά στο Thunder Bay. Εκείνες τις ημέρες ο ίδιος βρισκόταν επίσης σε περιοδεία και η προσπάθεια του Terry είχε γίνει πλέον κεντρικό θέμα σε ολόκληρη τη χώρα.

Όπως εξηγεί σήμερα, ο Fox κατάφερε χωρίς καν να το επιδιώξει να δώσει στον Καναδά έναν άνθρωπο και έναν σκοπό γύρω από τον οποίο μπορούσαν να ενωθούν όλοι.

Το «Run Terry Run» θα κάνει την πρεμιέρα του στο Toronto International Film Festival, ενώ η κινηματογραφική του πρεμιέρα στον Καναδά έχει προγραμματιστεί για τις 9 Οκτωβρίου 2026.

Μια ιστορία που συνεχίζει να τρέχει…

Ο Terry Fox ξεκίνησε το 1980 με έναν εξαιρετικά απλό στόχο: να συγκεντρώσει ένα δολάριο από κάθε Καναδό για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Δεν έζησε αρκετά ώστε να δει πόσο μακριά θα έφτανε η ιδέα του.

Σήμερα, σχολεία, δρόμοι, πάρκα και ιδρύματα στον Καναδά φέρουν το όνομά του, ενώ εκατομμύρια άνθρωποι έχουν συμμετάσχει στα Terry Fox Runs σε ολόκληρο τον κόσμο.

Με το «The Ballad of Terry Fox», ο Bryan Adams προσθέτει τώρα και ένα τραγούδι σε αυτή την κληρονομιά. Για τον άνθρωπο που ξεκίνησε να διασχίσει μια χώρα με ένα τεχνητό πόδι, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του, αλλά τελικά έκανε τον αγώνα του να συνεχίζεται για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες…