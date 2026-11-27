Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «You’re Still The One» της Shania Twain, οι UB40 έρχονται να χαρίσουν στο τραγούδι μια δεύτερη ζωή, μεταφέροντάς το από τον κόσμο της country-pop στους χαρακτηριστικούς ρυθμούς της reggae.

Η νέα διασκευή αποτελεί το πρώτο δείγμα από την επερχόμενη δισκογραφική δουλειά του βρετανικού συγκροτήματος. Με τον Matt Doyle στα φωνητικά, οι UB40 διατηρούν τη ρομαντική διάθεση της πρωτότυπης σύνθεσης, προσαρμόζοντάς την στον ιδιαίτερο μουσικό χαρακτήρα τους.

Το «You’re Still The One», σε μουσική και στίχους της Shania Twain και του Robert John «Mutt» Lange, κυκλοφόρησε ως single το 1998 μέσα από το πολυπλατινένιο άλμπουμ «Come On Over», έφτασε στο Νο2 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και απέσπασε δύο βραβεία Grammy.

Η νέα εκδοχή έχει ήδη κερδίσει την έγκριση της ίδιας της Shania Twain, η οποία εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό της για τον τρόπο με τον οποίο οι UB40 προσέγγισαν το τραγούδι της.

Άλλωστε, η τέχνη της διασκευής αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος από το Μπέρμιγχαμ. Από το «Red Red Wine» του Neil Diamond και το «I Got You Babe» των Sonny & Cher, μέχρι το «(I Can’t Help) Falling In Love With You» που έκανε διάσημο ο Elvis Presley, οι UB40 έχουν αποδείξει επανειλημμένα ότι μπορούν να δώσουν νέα μουσική ταυτότητα σε τραγούδια που μοιάζουν άρρηκτα συνδεδεμένα με τους πρώτους ερμηνευτές τους.

Στην περίπτωση του «You’re Still The One», μάλιστα, οι στίχοι αποκτούν και μια δεύτερη ανάγνωση. Όπως εξηγεί ο ντράμερ και ιδρυτικό μέλος Jimmy Brown, το νόημα του τραγουδιού θα μπορούσε κάλλιστα να παραπέμπει στην ιστορία των ίδιων των UB40, οι οποίοι, παρά τις αναταράξεις και τις αλλαγές στη σύνθεσή τους, εξακολουθούν να δημιουργούν μουσική σχεδόν μισό αιώνα μετά τον σχηματισμό τους.

Το νέο τους άλμπουμ φέρει τον εύστοχο τίτλο «Unstoppable» και αναμένεται στις 23 Απριλίου 2027 από την Cooking Vinyl. Πρόκειται για το 22ο studio album του συγκροτήματος, το οποίο θα περιλαμβάνει δέκα τραγούδια, συνδυάζοντας roots reggae, dancehall, lovers rock και pop, με θεματολογία που εκτείνεται από τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι τον κοινωνικό και πολιτικό προβληματισμό.

Την ημέρα της κυκλοφορίας του δίσκου, οι UB40 θα πραγματοποιήσουν μια ξεχωριστή συναυλία στο ιστορικό London Palladium του Λονδίνου.

Σχεδόν 50 χρόνια μετά τα πρώτα τους βήματα, οι UB40 εξακολουθούν να βρίσκουν τραγούδια που τους ταιριάζουν. Και, όπως υποδηλώνει ο τίτλος του νέου τους single, παραμένουν πιστοί στη μεγάλη μουσική τους αγάπη: τη reggae!