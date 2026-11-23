Δύο διαφορετικές διαδρομές στο ελληνικό τραγούδι συναντιούνται στο «Πέρα Στο Γιαλό». Η Klavdia και ο Γιάννης Κότσιρας ενώνουν τις φωνές τους σε ένα νέο ντουέτο, το οποίο κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, με τη μουσική και τους στίχους να υπογράφουν οι Arcade.

Η συνεργασία φέρνει κοντά μια ερμηνεύτρια της νεότερης γενιάς και έναν καλλιτέχνη με μακρά παρουσία στην ελληνική δισκογραφία. Οι δημιουργοί επέλεξαν να μοιραστούν οι δύο φωνές ένα τραγούδι που, σύμφωνα με την επίσημη παρουσίασή του, κινείται σε δυναμική ethnic κατεύθυνση.

Η συνάντηση αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακριβώς επειδή δεν στηρίζεται σε δύο όμοιες μουσικές ταυτότητες. Ο Κότσιρας και η Klavdia φέρνουν στον ίδιο χώρο διαφορετικές ερμηνευτικές εμπειρίες, με τους Arcade να αναλαμβάνουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους τόσο με τη σύνθεση όσο και με τον στίχο.

Μαζί με το τραγούδι παρουσιάζεται και το επίσημο μουσικό βίντεο…