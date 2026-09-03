Η ζωή και η καλλιτεχνική διαδρομή του Γρηγόρη Μπιθικώτση μεταφέρονται στη σκηνή του Christmas Theater μέσα από τη μουσικοθεατρική παράσταση «Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικώτσης», σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισσόβα.

Από τις 17 Οκτωβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2026, ένας 25μελής θίασος, γνωστοί ηθοποιοί και τραγουδιστές και μια ζωντανή ορχήστρα θα επιχειρήσουν να φωτίσουν όχι μόνο τον σπουδαίο ερμηνευτή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τη χαρακτηριστική φωνή του.

Η παράσταση ακολουθεί τη διαδρομή του παιδιού από το Περιστέρι που μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και εργάστηκε ως υδραυλικός, πριν βρει τον δικό του δρόμο στο ελληνικό τραγούδι. Τα χρόνια της Κατοχής και της Μακρονήσου, τα λαϊκά πάλκα, οι προσωπικές σχέσεις, οι επιτυχίες, οι απώλειες και οι μεγάλες συνεργασίες με δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Σταύρος Ξαρχάκος αποτελούν τους βασικούς σταθμούς της αφήγησης.

Στο επίκεντρο της θεατρικής πλοκής βρίσκεται ένας δημοσιογράφος της εποχής μας, τον οποίο υποδύεται ο Χρήστος Φερεντίνος. Ερευνώντας τη ζωή και το έργο του Γρηγόρη Μπιθικώτση, αναζητά μαρτυρίες, πρόσωπα, τραγούδια και γεγονότα που συνθέτουν το πορτρέτο του.

Την ίδια στιγμή, ο ίδιος ο Μπιθικώτσης βρίσκεται διαρκώς παρών στη σκηνή ως βουβός παρατηρητής, παρακολουθώντας τη ζωή του να ξετυλίγεται μπροστά του.

Με αυτό το εύρημα, η παράσταση συνδέει το παρόν με μια Ελλάδα που αλλάζει και παρουσιάζει τη βιογραφία του ερμηνευτή παράλληλα με σημαντικά κεφάλαια της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Η μουσική δεν λειτουργεί απλώς ως συνοδεία: τα τραγούδια γίνονται μέρος της αφήγησης και υπενθυμίζουν τη μοναδική θέση που κατέκτησε η φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση στο ελληνικό τραγούδι.

Τις ερμηνείες αναλαμβάνουν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μπάμπης Στόκας και ο γιος του σπουδαίου τραγουδιστή, Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Στο θεατρικό μέρος συμμετέχουν οι Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Μίλλη Καραλή, ενώ η Ελένη Γερασιμίδου εμφανίζεται στον ρόλο της μητέρας του.

Τη διεύθυνση της ζωντανής ορχήστρας έχει ο Άκης Κατσουπάκης και τις χορογραφίες υπογράφει ο Θοδωρής Πανάς.

Παραστάσεις: 17, 18, 30 και 31 Οκτωβρίου και 1, 7, 8, 21, 27 και 28 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια: 120 λεπτά

Διάλειμμα: 15 λεπτά

Christmas Theater

Λεωφ. Βεΐκου 139, Γαλάτσι

Τιμές εισιτηρίων: από 25€

Προπώληση: more.com