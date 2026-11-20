Οι Λαθρεπιβάτες ξανασμίγουν μετά από 20 χρόνια!

Ο Παντελής Θαλασσινός μαζί με τον Γιάννη Νικολάου, επιστρέφουν παρέα στη δισκογραφία και μας χαρίζουν το υπέροχο τραγούδι “Εμείς οι δύο“.

Μια μελωδική μπαλάντα, με στίχους που εκπέμπουν τα συναισθήματα της φιλίας, της ανθρωπιάς, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, της ελπίδας!

Γιατί στους σημερινούς δύσκολους καιρούς, το μόνο που έχουμε, είναι ο ένας τον άλλον…

Εμείς οι δύο μοιάζει με αστείο, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς

κάποιους χαμένους θησαυρούς να κυνηγάμε

Εμείς οι δύο δεν είναι αστείο, στης κρίσης τους ωκεανούς

βαρκούλες κόντρα στους καιρούς να πολεμάμε

Δυο σπίθες μόνο είναι αρκετές για να ανάψουν πυρκαγιές

στης θύμησης τις θημωνιές.

Και δύο φωνές είναι αρκετές να ζωντανέψουν οι καρδιές

να ανοίξουν πάλι οι αγκαλιές…

Εμείς οι δύο δεν είναι αστείο, της ουτοπίας εραστές

του ανέφικτου ταξιδευτές καθώς περνάμε

Εμείς οι δύο φτηνό αστείο σαν δον Κιχώτες απ’ το χθες

σε αυτές τις στείρες εποχές να πολεμάμε….