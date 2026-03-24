Ο Γιάννης Νικολάου μόλις κυκλοφόρησε από την Melody Maker τον νέο του πολυσυλλεκτικό δίσκο «Έσω Τοπία». Τα 9 νέα τραγούδια του δίσκου ερμηνεύουν οι Γιάννης Νικολάου, Λένα Αλκαίου, Τάσος Ζαφειρίου, Άννη Ονουφρίου και Ιωάννα Χατζιδάκη ενώ τους στίχους υπογράφουν οι ποιήτριες Μαρίνα Δημήτρουλα, Ηλιάννα Λυκούδη, Κατερίνα Μπιρικάκη και Μαίρη Χάψα.

Με ευαισθησία και μαεστρία ο Γιάννης Νικολάου συναντάται με τους στίχους των τεσσάρων γυναικών και μετουσιώνει τον λόγο τους σε μια πολύχρωμη μουσική παλέτα που κάθε πινελιά της ζωγραφίζει ένα εξαιρετικό τραγούδι: το «καθαρόαιμο» ζεϊμπέκικο (Πατρικό φιλί) συνυπάρχει με το ελαφρολαϊκό ύφος (Στην υγειά μας, Ο χορός, Δανεικά Κλειδιά, Όταν θα ’ρθεις), τις έντεχνες μπαλάντες (Μάνα είσαι εδώ, Ο Αύγουστος) και ποπ ροκ (Η εκδίκηση του Ποταμού) αλλά ακόμα και το νοσταλγικό βαλς (Τραγουδάω για σένα).

Οι εξαιρετικές ερμηνείες των τραγουδιστριών και τραγουδιστών και οι άρτιες και πλούσιες ενορχηστρώσεις, σφραγίζουν την ποιότητα της παραγωγής που επιμελήθηκε συνολικά ο Γιάννης Νικολάου.