Ο Γιάννης Κότσιρας παρουσιάζει μια νέα εκτέλεση του «Υδροχόου», επιστρέφοντας σε ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια που ένωσαν τη γραφή του Μανώλη Ρασούλη με τη μουσική της Βάσως Αλαγιάννη και τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου.

Η κυκλοφορία αποτελεί μέρος του album «Ξαναδιαβάζοντας τον Μανώλη Ρασούλη». Πρόκειται για ένα αφιέρωμα με νέες ερμηνείες γνωστών τραγουδιών του δημιουργού, η ιστορία του οποίου ξεκινά τουλάχιστον από το 2017, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο.

Από το «Χαράτσι» στη νέα ερμηνεία

Ο «Υδροχόος» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1984, με τη φωνή του Νίκου Παπάζογλου, στο «Χαράτσι», το πρώτο προσωπικό album του εμβληματικού τραγουδοποιού. Η μουσική ανήκει στη Βάσω Αλαγιάννη και οι στίχοι στον Μανώλη Ρασούλη, ένα δημιουργικό δίδυμο που άφησε το δικό του αποτύπωμα στο σύγχρονο ελληνικό τραγούδι.

Στη νέα ηχογράφηση, ο Γιάννης Κότσιρας αναλαμβάνει να φέρει το τραγούδι στο σήμερα, χωρίς να απομακρύνεται από τη συναισθηματική του βάση. Η ερμηνεία του προστίθεται σε μια μακρά σειρά διαφορετικών αναγνώσεων των στίχων του Ρασούλη, οι οποίοι διατήρησαν τη δύναμή τους χάρη στην ιδιαίτερη ένωση καθημερινής γλώσσας, κοινωνικής παρατήρησης, χιούμορ και υπαρξιακής ανησυχίας.

Ένα αφιέρωμα που άρχισε να αποκαλύπτεται το 2017

Η πρώτη αναφορά στο «Ξαναδιαβάζοντας τον Μανώλη Ρασούλη» εντοπίζεται τον Μάιο του 2017. Τότε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου παρουσίασε μια νέα, περισσότερο ροκ προσέγγιση στο «Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια», σε ενορχήστρωση του Ανδρέα Αποστόλου. Η ηχογράφηση είχε ανακοινωθεί ως μέρος του υπό έκδοση αφιερώματος.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκονταν ο συνθέτης και παραγωγός Μωυσής Ασέρ και ο Άγγελος Κουτσούκης, ένας άνθρωπος με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία, στο ραδιόφωνο και στη δημοσιογραφία, ο οποίος είχε εργαστεί επί σχεδόν δύο δεκαετίες στις δημόσιες σχέσεις της Lyra.

Ο Άγγελος Κουτσούκης έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2024, χωρίς να προλάβει να δει ολοκληρωμένη τη δουλειά στην οποία είχε συμβάλει. Λίγο αργότερα, ο Μωυσής Ασέρ αποκάλυψε ότι στο αφιέρωμα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ελένη Βιτάλη και ο Γιάννης Κότσιρας, επανερμηνεύοντας παλιότερα τραγούδια του Ρασούλη.

Το «Ξαναδιαβάζοντας τον Μανώλη Ρασούλη» επιστρέφει στο προσκήνιο

Η κυκλοφορία του «Υδροχόου» από την FM Records επαναφέρει το project στην επικαιρότητα, σχεδόν εννέα χρόνια μετά την πρώτη ηχογράφηση που συνδέθηκε δημόσια με αυτό.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα το πλήρες tracklist, όλοι οι ερμηνευτές που συμμετέχουν ούτε η ημερομηνία κυκλοφορίας ολόκληρου του album. Η νέα εκτέλεση του Γιάννη Κότσιρα αποτελεί, ωστόσο, την πιο πρόσφατη ένδειξη ότι το «Ξαναδιαβάζοντας τον Μανώλη Ρασούλη» εξακολουθεί να εξελίσσεται.

Η συγκεκριμένη επανεκτέλεση αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς ούτε ο στιχουργός ούτε η συνθέτρια του «Υδροχόου» βρίσκονται πλέον στη ζωή. Ο Μανώλης Ρασούλης έφυγε το 2011, αφήνοντας πίσω του τραγούδια που συνδέθηκαν με μερικές από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Η Βάσω Αλλαγιάννη, η οποία είχε γράψει τη μουσική, πέθανε στις 27 Ιουνίου 2022. Ο «Υδροχόος», μαζί με το «Λεμόνι στην πορτοκαλιά», αποτέλεσε μέρος της πρώτης δισκογραφικής της παρουσίας, στο «Χαράτσι» του Νίκου Παπάζογλου, με τα δύο τραγούδια να φέρουν τους στίχους του Ρασούλη.

Η επανεμφάνιση μιας παραγωγής που ξεκίνησε πριν από χρόνια συνεχίζει αυτή τη διαδρομή όχι ως μια απλή αναδρομή, αλλά ως μια νέα συνάντηση του έργου των δύο δημιουργών με ερμηνευτές διαφορετικών γενεών.

Ο «Υδροχόος» με τον Γιάννη Κότσιρα κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου και είναι διαθέσιμος στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.