Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος 30 χρόνια στη δισκογραφία και επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου.

Μετά την καλοκαιρινή περιοδεία του, ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει στην Αθήνα μαζί με τη σταθερή μουσική του ομάδα, σε μια σειρά εμφανίσεων που έρχονται να συνοψίσουν μια διαδρομή τριών δεκαετιών στη δισκογραφία.

Το πρόγραμμα θα βασιστεί σε τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και σε επιλογές από τη νεότερη δισκογραφική του παρουσία, με τη σκηνή του Σταυρού του Νότου να γίνεται για ακόμη μία φορά το σημείο συνάντησής του με το αθηναϊκό κοινό.

Μαζί του:

Άκης Κατσουπάκης — πλήκτρα / ενορχηστρώσεις

Βαγγέλης Μαχαίρας — μπουζούκι

Κώστας Μιχαλός — κιθάρες

Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος — τύμπανα

Σπύρος Μάζης — μπάσο

Ντίνος Χατζηιορδάνου — ακορντεόν

Μαρία Μιχαλάκα — τραγούδι / βιολί

Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας, Στρατής Καραδημητράκης

Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης

Πρεμιέρα: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026

Παραστάσεις: από 5 έως 27 Δεκεμβρίου 2026

Σάββατα: 21:00

Κυριακές: 20:00

Διάρκεια: 180 λεπτά

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ. κρατήσεων: 210 9226975

Εισιτήριο: 18€

Προπώληση: more.com