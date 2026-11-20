Μια αγαπημένη μελωδία της ελληνικής ποπ αποκτά νέα ζωή μέσα από τη συνεργασία του Monsieur Minimal με τη Matina Sous Peau. Το «Μίλα μου», το τραγούδι του Ρόμπερτ Ουίλιαμς που συνδέθηκε ιδιαίτερα με τις φωνές του Δάκη και της Χριστιάνας, επιστρέφει με μια φρέσκια διασκευή, η οποία παράλληλα αποκαλύπτει την κατεύθυνση που ετοιμάζεται να ακολουθήσει ο δημιουργός στην επόμενη δισκογραφική του δουλειά.

Μετά τον πολυσυμμετοχικό «Μουσικό Δείπνο», που κυκλοφόρησε τον περασμένο Μάρτιο, ο Monsieur Minimal συνεχίζει να αναζητά καινούργιους τρόπους προσέγγισης παλαιότερων ελληνικών τραγουδιών. Αυτή τη φορά στρέφεται σε ένα ερωτικό ντουέτο, διατηρώντας τον αναγνωρίσιμο μελωδικό του πυρήνα, αλλά τοποθετώντας το σε ένα διαφορετικό ηχητικό περιβάλλον.

Στο πλευρό του βρίσκεται η Matina Sous Peau, μια καλλιτέχνιδα με ιδιαίτερη σχέση με τις δημιουργικές διασκευές και τα μουσικά mashups. Η δική της εκδοχή στις «Μεταμορφώσεις» του Βλάσση Μπονάτσου είχε ήδη δείξει την ικανότητά της να προσεγγίζει γνώριμα τραγούδια από μια εντελώς διαφορετική οπτική. Η συνάντησή της με τον Monsieur Minimal μοιάζει έτσι με φυσική συνέχεια της κοινής τους αγάπης για τη μουσική επανεφεύρεση.

Η νέα προσέγγιση του «Μίλα μου» αντλεί την αισθητική της από τη δεκαετία του ’80, με αναλογική ζεστασιά, synthesizers, πλούσιες ενορχηστρώσεις και έντονη παρουσία του μπάσου. Ο Monsieur Minimal απομακρύνεται από τη μεσογειακή ατμόσφαιρα που χαρακτήριζε τον «Μουσικό Δείπνο», αναζητώντας έναν περισσότερο ηλεκτρονικό, vintage pop προσανατολισμό.

Και αυτή ακριβώς είναι η δεύτερη είδηση πίσω από τη νέα κυκλοφορία. Το «Μίλα μου» αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για τον ήχο του επόμενου άλμπουμ του Monsieur Minimal, το οποίο θα περιλαμβάνει καινούργιο πρωτότυπο υλικό. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του καλλιτέχνη, τα πρώτα δείγματα αυτής της δουλειάς θα αρχίσουν να παρουσιάζονται στις αρχές του 2027.

Το νέο single κυκλοφόρησε σήμερα 20 Νοεμβρίου 2026.

Συντελεστές

Μουσική – Στίχοι πρωτότυπου: Ρόμπερτ Ουίλιαμς

Μουσική επιμέλεια διασκευής – Ενορχήστρωση – Παραγωγή: Monsieur Minimal

Φωνητικά: Monsieur Minimal, Matina Sous Peau

Μπάσο: Βελισσάριος Πρασσάς

Πλήκτρα: Στέφανος Κωνσταντινόπουλος

Τύμπανα: Παντελής Τάκης

Mastering: Studio Artracks

Εξώφυλλο: Monsieur Minimal & Matina Sous Peau