Tony Bluebird και Matina Sous Peau ενώνουν τις φωνές τους και μας δίνουν το νέο τους single με τίτλο «Μου Λείπεις». Ένα Dream Pop κομμάτι – ωδή στη νοσταλγία.

Νοσταλγία για ανθρώπους που δεν έχεις πια στη ζωή σου, για μέρη που έχουν αλλάξει ή ακόμη και για τον ίδιο σου τον εαυτό.

Το τραγούδι θα βρίσκεται στο επερχόμενο ΕΡ του Tony Bluebird με τίτλο Darko, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Την παραγωγή ανέλαβε ο Γιώργος Νίκας και κυκλοφορεί από τη Vinyl Records σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.

Όπου κι αν βρεθώ

Σε έχω στο μυαλό μου

Ό,τι και να πω

Σε σένα θα μιλώ

Στο χαρτί αφήνω

Το βάθος της ψυχής μου

Μα πάντα καταλήγω

Στον πιο απλό μου στίχο

Μου λείπεις

Μου λείπεις

Μου λείπεις

Σ’ αγαπώ

Το βλέμμα σου θα βρίσκω

Πάντα στο φεγγάρι

Τη φωνή σου θα ακούω

Μέσα στη σιωπή

Θέλω να πεθάνω

Να ξαναγεννηθώ

Να γίνω ένα λουλούδι

Στο πιο ψηλό βουνό

Μου λείπεις

Μου λείπεις

Μου λείπεις

Σ’ αγαπώ

Μου λείπεις

Μου λείπεις

Μου λείπεις

Σ’ αγαπώ