Οι Μέντα κλείνουν τα 25 τους χρόνια και το γιορτάζουν με ένα επετειακό live πάρτι στο Underathens.

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 25 χρόνων τους αλλά και από την κυκλοφορία του εμβληματικού ντεμπούτου άλμπουμ «Στον πλανήτη του Εδμούνδου» (2000), το συγκρότημα επιστρέφει στη σκηνή για ένα αναδρομικό live, όπου θα παρουσιάσει τραγούδια από όλη τη δισκογραφική του πορεία.

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, οι Μέντα καθιερώθηκαν ως ένα από τα πιο ξεχωριστά και δημιουργικά ελληνόφωνα συγκροτήματα της εγχώριας ανεξάρτητης σκηνής, συνδυάζοντας την κιθαριστική ποπ με ηλεκτρονικά στοιχεία.

Με δίσκους όπως οι «Σε καινούργια μπάντα», «Ινστρουμέντα», «ΠΟΠ» και οι πιο πρόσφατοι «Τελεφερίκ» και «Polyend» οι Μέντα απέδειξαν ότι μπορούν να ανανεώνονται διαρκώς, κρατώντας πάντα το δικό τους, αναγνωρίσιμο ύφος. Στις ζωντανές τους εμφανίσεις, η ενέργεια και η ατμόσφαιρα είναι στοιχεία που κάνουν το κοινό να επιστρέφει ξανά και ξανά.

Η επετειακή αυτή βραδιά στο Underathens θα είναι μια γιορτή 25 χρόνων μουσικής ιστορίας, γεμάτη αναμνήσεις, ήχους, εικόνες και τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη γενιά ακροατών της ελληνικής indie σκηνής, ενώ δε θα λείψουν και οι εκπλήξεις.

Οι Μέντα είναι:

Νίκος Παπαδημητρίου (μπάσο, πλήκτρα, φωνητικά ) | Κώστας Βλάχας (κιθάρα, πλήκτρα φωνητικά) | Δημήτρης Λαϊνάς (πλήκτρα, sampler) | Πάνος Γαλάνης (τύμπανα).

Το πάρτι θα ανοίξει ο Tony Bluebird.

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 21.00

Underathens

Ιπποκράτους 1, Στοά Παλλάδος, Αθήνα

Είσοδος: 10 ευρώ