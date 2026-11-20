Πριν ακόμη συμπληρώσει τα 17 της χρόνια, η Βιολέτα Ίκαρη τραγουδούσε σε ταβερνάκια και πανηγύρια της Ικαρίας. Ανάμεσα στα παραδοσιακά, τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια που ερμήνευε τότε, ένα είχε αποκτήσει ξεχωριστή θέση μέσα της: το «Στο Άδειο Μου Πακέτο». Χρόνια αργότερα, η ερμηνεύτρια επιστρέφει σε εκείνη την παλιά μουσική αγάπη, παρουσιάζοντας μια νέα διασκευή που σηματοδοτεί την αρχή ενός διαφορετικού προσωπικού εγχειρήματος.

Το τραγούδι, σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου και στίχους της Μαρίας Μωραΐτου, έγινε γνωστό με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου και παραμένει ένα από εκείνα τα λαϊκά κομμάτια που εξακολουθούν να βρίσκουν θέση στα προγράμματα των σύγχρονων ερμηνευτών.

Για τη Βιολέτα Ίκαρη, όμως, η σχέση με το συγκεκριμένο τραγούδι ξεπερνά τη νοσταλγία για μια παλιότερη εποχή. Τη συνδέει με τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι, με τις μουσικές που την περιέβαλλαν μεγαλώνοντας και με μια προσωπική ανάγκη να εκφράσει όσα ένιωθε ακούγοντάς το.

Η αφορμή για τη νέα ηχογράφηση ήρθε από τον Μανόλη Ανδρουλιδάκη, με τον οποίο συνεργάζεται και στις ζωντανές εμφανίσεις της. Ο δεξιοτέχνης κιθαρίστας τής πρότεινε μια δική του διασκευή, προσεγγίζοντας το τραγούδι μέσα από τις εκφραστικές δυνατότητες της κιθάρας. Η ιδέα αυτή άνοιξε τον δρόμο για μια νέα ερμηνεία, αρκετά χρόνια μετά την πρώτη γνωριμία της Ίκαρη με το τραγούδι.

«Τα Πειραγμένα»: Μια νέα μουσική διαδρομή

Το «Στο Άδειο Μου Πακέτο» αποτελεί την πρώτη κυκλοφορία από τα «Πειραγμένα», μια νέα σειρά διασκευών που ετοιμάζει η Βιολέτα Ίκαρη.

Η ιδέα βασίζεται στην επιλογή τραγουδιών με τα οποία η ίδια έχει αναπτύξει βαθιά συναισθηματική σχέση. Αντί να τα επανεκτελέσει ακολουθώντας πιστά τις γνωστές εκδοχές τους, επιλέγει να τα προσεγγίσει με διαφορετικές ενορχηστρωτικές ιδέες, διατηρώντας όσα την έκαναν να τα αγαπήσει.

Η ίδια περιγράφει χαρακτηριστικά τις επιλογές της ως τραγούδια που όταν τα ακούει, σταματά για ένα τσιγάρο. Μια φράση που αποκτά σχεδόν κυριολεκτική διάσταση στην περίπτωση του «Στο Άδειο Μου Πακέτο», αφού το τσιγάρο αποτελεί ήδη μέρος της στιχουργικής του εικόνας.

Η νέα κυκλοφορία συνοδεύεται από οπτικό υλικό που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ενώ την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering ανέλαβε ο Μανώλης Βλάχος.

Με τα «Πειραγμένα», η Βιολέτα Ίκαρη ανοίγει έναν κύκλο μουσικών επιστροφών σε τραγούδια που τη διαμόρφωσαν ως ακροάτρια και ερμηνεύτρια. Και η αρχή γίνεται από ένα λαϊκό τραγούδι που τη συντροφεύει από τα εφηβικά της χρόνια.

Μουσική: Αλέξης Παπαδημητρίου

Στίχοι: Μαρία Μωραΐτου

Πρώτη εκτέλεση: Φίλιππος Νικολάου

Διασκευή – Κιθάρα: Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Ηχογράφηση – Μίξη – Mastering: Μανώλης Βλάχος

Σκηνοθεσία – Μοντάζ: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Επιμέλεια εξωφύλλου: Μαρία Βλάχου

Μακιγιάζ: Κατερίνα Λάκκα