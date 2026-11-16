Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Ο John Lennon είχε δεχτεί έναν όρο που πίστευε ότι δύσκολα θα χρειαζόταν να εκπληρώσει. Ο Elton John, όμως, άκουγε στο «Whatever Gets You Thru the Night» μια επιτυχία που ο δημιουργός του δεν έβλεπε. Αν το τραγούδι έφτανε στην κορυφή, ο Lennon θα έπρεπε να ανέβει μαζί του στη σκηνή.

Στις 16 Νοεμβρίου 1974, το single κατέκτησε το Νο1 του Billboard Hot 100! Για τον Lennon ήταν η πρώτη προσωπική πρωτιά στα αμερικανικά singles. Για τον Elton ήταν η στιγμή να θυμίσει στον φίλο του τι είχε υποσχεθεί…

Μια επίσκεψη στο στούντιο που έγινε συνεργασία

Το τραγούδι ανήκε στο «Walls and Bridges». Η συμμετοχή του Elton προέκυψε στις ηχογραφήσεις στο Record Plant της Νέας Υόρκης. Ο Lennon είχε ήδη δουλέψει το κομμάτι όταν ο φίλος του προσφέρθηκε να προσθέσει πιάνο. Ακολούθησαν φωνητικά και όργανο, με τους δύο τραγουδιστές να μοιράζονται το ίδιο μικρόφωνο.

Ο Lennon θυμόταν πόσο τον εντυπωσίασε η ευκολία με την οποία ο Elton μπήκε στον ρυθμό της ηχογράφησης. Τον γνώριζε, αλλά η εμπειρία να τον παρακολουθεί να παίζει από κοντά τού αποκάλυψε έναν εξαιρετικά ευέλικτο μουσικό.

Στην ηχογράφηση συμμετείχαν επίσης ο Bobby Keys στο σαξόφωνο, ο Klaus Voormann στο μπάσο και ο Jim Keltner στα ντραμς. Το αποτέλεσμα είχε μια αμεσότητα που έπεισε τον Elton ότι το κομμάτι μπορούσε να γίνει μεγάλο single.

Το τραγούδι που ο Lennon δεν πίστευε αρκετά

Το «Whatever Gets You Thru the Night» κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ στις 23 Σεπτεμβρίου 1974. Η φράση του τίτλου είχε προκύψει από μια νυχτερινή τηλεοπτική εμφάνιση του ευαγγελιστή Reverend Ike. Ο Lennon συνήθιζε να αλλάζει κανάλια και να συγκρατεί εκφράσεις που του τραβούσαν την προσοχή.

Παρότι ο ίδιος δεν ήταν βέβαιος για τις εμπορικές προοπτικές του, συμφώνησε στην πρόταση του Elton: μια πρωτιά θα σήμαινε κοινή εμφάνιση στη συναυλία της Ημέρας των Ευχαριστιών στο Madison Square Garden. Στις 16 Νοεμβρίου το ενδεχόμενο έγινε υποχρέωση! Το τραγούδι έμεινε στην κορυφή για μία εβδομάδα, αρκετή για να κριθεί το στοίχημα.

Τρία τραγούδια αντί για μια εμφάνιση με το «Imagine»

Στις 28 Νοεμβρίου 1974, δώδεκα ημέρες μετά την πρωτιά, ο Lennon τήρησε τον λόγο του. Είχε προηγηθεί πρόβα στο Record Plant και η επιλογή ενός μικρού προγράμματος που θα ταίριαζε στη βραδιά.

Οι δύο φίλοι έπαιξαν το «Whatever Gets You Thru the Night», το «Lucy in the Sky with Diamonds» και το «I Saw Her Standing There». Το τελευταίο ήταν μια ιδιαίτερη επιλογή: στην αρχική ηχογράφηση των Beatles την κύρια φωνή είχε ο Paul McCartney.

Ο Elton είχε προτείνει και το «Imagine». Ο Lennon προτίμησε κάτι πιο γρήγορο, θέλοντας να διασκεδάσει παίζοντας ροκ εν ρολ. Η εμφάνιση παρέμεινε σύντομη, μέσα στη συναυλία του φίλου του, αλλά εξελίχθηκε στην τελευταία μεγάλη συναυλιακή παρουσία του.

Μια υπόσχεση που ακούγεται ακόμη στην ηχογράφηση

Η ιστορία συνδέει δύο διαφορετικές στιγμές: την επιτυχία της 16ης Νοεμβρίου και τη συνάντηση επί σκηνής στις 28. Η πρώτη ενεργοποίησε τη συμφωνία. H δεύτερη έδωσε στο στοίχημα τη θέση του στη μουσική ιστορία!

Η ζωντανή εκτέλεση του «Whatever Gets You Thru the Night» συμπεριλήφθηκε αργότερα στην επανέκδοση του «Walls and Bridges» σε CD το 2005. Εκεί, το τραγούδι υπάρχει και ως τεκμήριο μιας υπόσχεσης που ο Lennon κράτησε, παρότι όταν την έδινε δεν περίμενε ότι ο Elton θα κέρδιζε…!