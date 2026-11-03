Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Στις 3 Νοεμβρίου 1977, ο Elton John βρισκόταν στο πιάνο του, στη σκηνή του Wembley Empire Pool στο Λονδίνο, όταν ανακοίνωσε στο κοινό ότι εκείνη θα ήταν η τελευταία του συναυλία. Ήταν μόλις 30 ετών και είχε ήδη πίσω του τραγούδια που είχαν γίνει παγκόσμιες επιτυχίες. Μπροστά του, όμως, υπήρχε μια απόφαση που ήθελε να μοιραστεί με όσους είχαν έρθει να τον ακούσουν.

Το αντίο εκείνο δεν κράτησε. Έμεινε, ωστόσο, καταγεγραμμένο ως μια ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία ενός μουσικού που θα συνέχιζε να γεμίζει συναυλιακούς χώρους για δεκαετίες…

«Αυτή θα είναι η τελευταία συναυλία»

Η ανακοίνωση έγινε εν μέσω του προγράμματος. Ο Elton ευχαρίστησε τους θεατές και, ενώ βρισκόταν ακόμη στο πιάνο, τους είπε ότι περνούσε όμορφα εκείνο το βράδυ. Έπειτα πρόσθεσε:

Πήρα απόψε μια απόφαση: αυτή θα είναι η τελευταία συναυλία…

Εξήγησε επίσης ότι η ζωή του περιλάμβανε περισσότερα από τη διαρκή παρουσία στον δρόμο. Η δήλωση αφορούσε τις ζωντανές εμφανίσεις του. Δεν ανακοίνωνε ότι εγκαταλείπει τη σύνθεση ή τη δισκογραφία.

Το 1977 τον έβρισκε σε μια περίοδο αλλαγών. Είχε προηγηθεί μια εξαιρετικά παραγωγική διαδρομή, ενώ η μέχρι τότε σταθερή δημιουργική συνεργασία του με τον Bernie Taupin έμπαινε σε διαφορετική φάση. Στο επόμενο άλμπουμ του, το A Single Man του 1978, οι περισσότεροι στίχοι θα έφεραν την υπογραφή του Gary Osborne.

Η συναυλία συνεχίστηκε μετά την ανακοίνωση. Το «τελευταίο αντίο» είχε ακόμη τραγούδια να προσφέρει!

Ο Stevie Wonder κάθισε δίπλα του

Για το φινάλε είχε επιλεγεί το «Bite Your Lip (Get Up and Dance!)», από το Blue Moves. Στη σκηνή εμφανίστηκε ο Stevie Wonder, που κάθισε δίπλα στον Elton, σχεδόν μοιράζοντας μαζί του το σκαμνί του πιάνου.

Αρχικά συνόδευε τον ρυθμό με παλαμάκια. Ο περκασιονίστας Ray Cooper τού έδωσε ένα ντέφι και το τραγούδι εξελίχθηκε σε έναν παρατεταμένο αυτοσχεδιασμό, διάρκειας περίπου δώδεκα λεπτών!

Στη μέση της εκτέλεσης, ο Elton σηκώθηκε και παρέδωσε το πιάνο στον καλεσμένο του. Ο Wonder ανέλαβε τα πλήκτρα και συνέχισε μέχρι το τέλος, χωρίς να έχει προηγηθεί πρόβα γι’ αυτή την εξέλιξη της εμφάνισης. Οι δύο μουσικοί αποχώρησαν μαζί από τη σκηνή μέσα σε χειροκροτήματα.

Η βραδιά που είχε σημαδευτεί από την ανακοίνωση μιας αποχώρησης ολοκληρωνόταν με δύο φίλους να παίζουν μουσική μαζί.

Το τέλος που έγινε απλώς ένα …διάλειμμα!

Η απόφαση του Wembley αποδείχθηκε προσωρινή. Ο Elton επέστρεψε στις εμφανίσεις και, το 1979, η περιοδεία A Single Man τον έφερε ξανά στον δρόμο, με τον Ray Cooper στο πλευρό του.

Τον Μάιο εκείνης της χρονιάς έδωσαν οκτώ συναυλίες στη Σοβιετική Ένωση: τέσσερις στο Λένινγκραντ και τέσσερις στη Μόσχα. Το πρόγραμμα άρχιζε με τον Elton μόνο στο πιάνο και συνεχιζόταν με την προσθήκη των κρουστών του Cooper, μια διαφορετική συναυλιακή πρόταση, που στηριζόταν στα τραγούδια και στην επικοινωνία των δύο μουσικών.

Στο επίσημο αρχείο του, ο ίδιος περιγράφει εκείνη την περιοδεία ως μία από τις πιο ευτυχισμένες εμπειρίες της ζωής του.

Λιγότερο από δύο χρόνια μετά το «αυτή θα είναι η τελευταία συναυλία», είχε βρει ξανά λόγους να ταξιδεύει, να ανεβαίνει στη σκηνή και να κάθεται μπροστά στο πιάνο. Η ανακοίνωση της 3ης Νοεμβρίου 1977 είχε μείνει πίσω… οι συναυλίες του συνεχίζονταν…

Η αποχαιρετιστήρια περιοδεία του ήρθε τελικά τέσσερις δεκαετίες αργότερα! Το «Farewell Yellow Brick Road» ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2018, στο Άλενταουν της Πενσιλβάνια, και ολοκληρώθηκε στις 8 Ιουλίου 2023, στην Tele2 Arena της Στοκχόλμης. Ο Elton John ήταν πλέον 76 ετών. Σχεδόν 46 χρόνια μετά την ανακοίνωση του Wembley, έκλεισε την τελευταία συναυλία της περιοδείας με το «Goodbye Yellow Brick Road»…

Σήμερα ο Elton είναι 79 ετών και αυτή τη φορά φαίνεται να κρατάει το λόγο του έχοντας αποσυρθεί εντελώς από τις περιοδείες. Ή μήπως …όχι;