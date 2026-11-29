Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Πριν ακούσει κανείς τι είχαν ηχογραφήσει ο John Lennon και η Yoko Ono, έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτό που είχαν φωτογραφίσει. Στο εξώφυλλο του «Unfinished Music No. 1: Two Virgins», οι δυο τους στέκονταν εντελώς γυμνοί μπροστά στον φακό! Στο οπισθόφυλλο έδειχναν την πλάτη τους. Η εικόνα προκάλεσε τέτοιο πρόβλημα στη διανομή, ώστε ο δίσκος απέκτησε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα περιτυλίγματα στην ιστορία της μουσικής: απλό καφέ χαρτί!

Στις 29 Νοεμβρίου 1968, το album κυκλοφόρησε στη Βρετανία. Ο Lennon παρέμενε μέλος των Beatles, όμως αυτή η συνεργασία του με την Ono βρισκόταν μακριά από όσα περίμενε το μεγάλο κοινό από εκείνον, τόσο στην εικόνα όσο και στον ήχο.

Μια νύχτα με ανοιχτά τα μαγνητόφωνα

Το «Two Virgins» γεννήθηκε στο οικιακό στούντιο του Lennon στο Kenwood, στο Weybridge. Η Cynthia, η τότε σύζυγός του, βρισκόταν διακοπές στην Ελλάδα. Ο Lennon και η Ono πέρασαν τη νύχτα ηχογραφώντας και πειραματιζόμενοι, σε μια συνάντηση που συνδέθηκε και με την αρχή της ερωτικής τους σχέσης.

Το αποτέλεσμα περιλάμβανε μαγνητοταινίες σε επανάληψη, παραμορφωμένους ήχους, πιάνο, φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς και αποσπάσματα συνομιλιών. Οι δύο πλευρές του βινυλίου διαρκούσαν συνολικά περίπου 29 λεπτά. Η ακρόαση έμοιαζε με πρόσβαση σε έναν ιδιωτικό χώρο, όπου δύο άνθρωποι δοκίμαζαν τι μπορούσαν να δημιουργήσουν μαζί, αφήνοντας τις μηχανές να καταγράφουν.

Ο τίτλος παρέπεμπε, σύμφωνα με την εξήγηση που έδωσε ο Lennon, στην αίσθηση ότι ήταν δύο αθώοι μέσα σε έναν κόσμο που είχε τρελαθεί, αλλά και στην ολοκλήρωση της σχέσης τους μετά την ηχογράφηση.

Ο φωτογράφος ήταν ο ίδιος ο Lennon

Η φωτογραφία του εξωφύλλου έγινε αργότερα, στο διαμέρισμα του Ringo Starr, στο 34 της Montagu Square στο Λονδίνο, όπου έμεναν τότε ο Lennon και η Ono. Ο Lennon χρησιμοποίησε φωτογραφική μηχανή με χρονοδιακόπτη.

Οι δυο τους στέκονταν όρθιοι, κοιτάζοντας τον φακό, χωρίς ρούχα και χωρίς κάποια περίτεχνη σκηνοθεσία. Η Ono αντιμετώπιζε την κοινή τους παρουσία ως καλλιτεχνική δήλωση. Όπως εξηγούσε, προερχόταν από έναν χώρο όπου το γυμνό σώμα αποτελούσε ήδη υλικό καλλιτεχνικών δράσεων. Εκείνο που την ενδιέφερε στη συγκεκριμένη εικόνα ήταν ότι στέκονταν μαζί.

φωτογραφία του οπισθόφυλλου. Μπορείτε να φανταστείτε …τι απεικόνιζε το εξώφυλλο!

Η National Portrait Gallery διατηρεί σήμερα στη συλλογή της φωτογραφικό τύπωμα από εκείνη τη σειρά αυτοπορτρέτων. Καταγράφει μάλιστα ότι ο Lennon ζήτησε από τον art director Jeremy Banks να φροντίσει για τη μυστική εμφάνιση των φωτογραφιών που προορίζονταν για το εξώφυλλο.

Η δισκογραφική έβλεπε ένα πρόβλημα

Η EMI δεν ήθελε να αναλάβει τη διανομή με αυτό το εξώφυλλο. Το ζήτημα έφτασε μέχρι τον πρόεδρό της, Sir Joseph Lockwood, με τον οποίο συναντήθηκαν ο Lennon και η Ono τον Σεπτέμβριο του 1968.

Χρόνια αργότερα, ο Lennon περιέγραφε τη διαδικασία ως μεγάλη μάχη. Κατά τη δική του αφήγηση, ο Lockwood αρχικά εμφανίστηκε πρόθυμος να βοηθήσει, αφού άκουσε τι ήθελαν να εκφράσουν. Όταν όμως ήρθε η ώρα της κυκλοφορίας, η στάση της εταιρείας εμπόδισε ακόμη και την εκτύπωση του εξωφύλλου.

Τελικά, τη διανομή ανέλαβαν η Track στη Βρετανία και η Tetragrammaton στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην αμερικανική έκδοση, το καφέ χάρτινο κάλυμμα άφηνε να φαίνονται τα πρόσωπά τους μόνο, κρύβοντας το υπόλοιπο σώμα. Το επίσημο αρχείο του Lennon αναφέρει ότι άνθρωποι της Apple Records, της δισκογραφικής των Beatles, αναλάμβαναν να βάζουν τα αντίτυπα μέσα στα περιτυλίγματα.

Η κάλυψη της εικόνας, πάντως, δεν έλυσε όλα τα προβλήματα. Αντίτυπα κατασχέθηκαν σε περιοχές των ΗΠΑ, μεταξύ άλλων και 30.000 στο New Jersey. Το εξώφυλλο είχε μετατρέψει μια πειραματική ηχογράφηση σε υπόθεση δημόσιας αντιπαράθεσης.

Το πιο εύγλωττο αντικείμενο αυτής της ιστορίας παραμένει το ίδιο το περιτύλιγμα. Πάνω στο καφέ χαρτί τυπώθηκε ένα βιβλικό χωρίο από τη Γένεση: ο Αδάμ και η Εύα ήταν γυμνοί και δεν ντρέπονταν. Μια εύγλωττη απάντηση στις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει το εξώφυλλο. Η εικόνα κρυβόταν, αλλά η απάντηση των δημιουργών της εξακολουθούσε να διαβάζεται.